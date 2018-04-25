當沖降稅延長添變數 顧立雄籲撤回復議

金管會主委顧立雄（前）25日列席立法院財委會，備詢前受訪表示，金管會還是希望國民黨黨團能撤回當沖降稅復議案。中央社記者徐肇昌攝 107年4月25日
（中央社記者蔡怡杼台北25日電）當沖降稅延長出現變數，金融監督管理委員會主委顧立雄今天表示，若無法及時銜接「開天窗」，不僅會增加社會成本，也會引起股市動盪，呼籲國民黨團撤回復議。
由於朝野黨團對於軍人年改審議程序沒有共識，中國國民黨團昨天在立法院院會中針對證券交易稅條例第二條之二條文、關稅法部分條文、海關緝私條例部分條文、公職人員選舉罷免法部分條文的決議提出復議。使得當沖降稅修法案能否在28日開始實施增添變數。
顧立雄今天列席立法院財政委員會，他在會前受訪指出，當沖降稅措施若無法及時銜接「開天窗」，不僅會增加社會成本，也會引起股市動盪。
他說，當沖降稅延長措施若無法在30日（下週一）銜接，不僅證券商的程式需要調整，屆時當沖的證交稅將從1.5‰，回到3‰，而且投資人的證交稅要先多繳，等當沖降稅延長措施實施後再退稅。
顧立雄強調，當沖降稅延長措施立法院已三讀通過，若國民黨團可以撤回復議，總統就可以趕在27日公布，當沖降稅延長措施就可在30日即時銜接。
同時，顧立雄也說，台股雖正面臨外資賣超的不利因素，但外資賣超是一時的，基本面才是王道，如上市櫃公司第一季營收為新台幣7.7兆元，年增率近7%、現金股利殖利率有4%、本益比約15、16倍，顯示台股表現仍合理，金管會將持續關注美股以及蘋概股等走勢。（編輯：林淑媛）1070425
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