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王建民紀錄片入圍影展 本人可望出席首映[影]

發稿時間：2018/04/26 16:20

最新更新：2018/04/26 16:39

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影片來源：Wyc Motions YouTube頻道

（中央社堪薩斯市25日綜合外電報導）美國網站「皇家評論」（Royals Review）從皇家球迷角度報導台灣投手王建民成為紀錄片主角的消息，並透露5月9日在洛杉磯亞太影展上映時，王建民本人將會出席。

報導以皇家球員登上大銀幕為子標題，文中提到堪薩斯市皇家隊總經理摩爾（Dayton Moore）素以改造堅強牛棚陣容聞名，諸如戴維斯（Wade Davis）、麥德森（Ryan Madson）等。但美國球迷可能忘了，這還包括王建民2016年的東山再起。

當時王建民已經2年沒有登上大聯盟，生涯有過在紐約洋基連2年19勝，也歷經肩膀手術與其他多處傷勢折磨，輾轉效力華盛頓國民、多倫多藍鳥後，有一段時間到小聯盟、獨立聯盟延續生涯。

王建民東山再起的故事現在拍成了紀錄片「後勁：王建民」（LATE LIFE: THE CHIEN-MING WANG STORY）。片名中的Late life一語雙關，有球員生涯後期的意思，同時也是形容投球尾勁的棒球用語。

報導引述電影簡介指出，導演陳惟揚「透過亞裔的鏡頭，呈現觀看棒球的獨特視角，這部角度宏觀的影片不僅是台灣球員在美國打拚的故事，更是決心和愛的故事」。

影片大部分聚焦在王建民2016年穿皇家戰袍重返大聯盟，出賽38場、防禦率4.22。

這部電影5月9日在洛杉磯亞太影展播映，王建民計劃出席；5月12日也將在舊金山的亞美影展（CAAMFest）放映；今年稍晚將會在台灣上映。球迷最熟悉的是王建民場上英姿，他出席影展的扮相令人好奇。

今年球季開打前，王建民曾現身在紐約洋基隊春訓基地，經紀人張嘉元3月向中央社表示，王建民是去指導年輕投手，當教練為生涯規劃之一。（譯者：林宏翰/核稿：何宏儒）1070426

LATE LIFE: THE CMW Story Official Poster release!Poster Design: Gelresai ChenPhotography: Cheng-Chang Kuo【後勁：王建民】第一波主視覺海報釋出！海報設計：陳世川 攝影：郭政彰#LateLife #ChienMingWang #後勁 #王建民 #WYCMotions #牽猴子整合行銷股份有限公司

LATE LIFE: THE CHIEN-MING WANG STORY 後勁: 王建民發佈於 2018年4月12日



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