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5月刷信用卡繳稅 免手續費是基本配備

發稿時間：2018/04/26 19:43

最新更新：2018/04/26 21:24

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個人綜合所得稅5月開徵，今年主要發卡行都推出刷卡免手續費、分期零利率基本優惠。（中央社檔案照片）個人綜合所得稅5月開徵，今年主要發卡行都推出刷卡免手續費、分期零利率基本優惠。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北26日電）個人綜合所得稅5月開徵，對銀行業者而言，信用卡繳稅是拉攏卡友最佳時機，今年主要發卡行都推出刷卡免手續費、分期零利率基本優惠。

據財政部統計資料顯示，去年以信用卡繳綜所稅筆數超過96萬筆，總額達新台幣773億元，雖然銀行難從卡友刷卡繳稅賺到手續費收入，卻能藉刷卡繳稅金額窺見持卡人去年資產變化，進而開發財富管理業務，也讓每年刷卡繳稅方案提供的優惠成為兵家必爭之地。

台北富邦銀行表示，以去年使用北富銀信用卡繳稅的卡友進行大數據分析，2成以上卡友單筆繳稅金額在5萬元以上（估年收入約100萬元以上），其中又有近5成採分期方式繳稅，顯示分期繳稅方式深受高所得卡友喜愛，可協助減輕繳稅期間現金周轉壓力。

此外，中國信託商銀、台新銀行、國泰世華銀行及玉山銀行同步推出刷卡繳稅6期零利率方案，凱基銀行雖全卡友都能享3期分期零利率優惠，但要6期零利率需符合刷卡繳稅金額在10萬元以上條件；北富銀則是刷卡繳稅在1萬元以上，才能選擇3期零利率或6期零利率方案。

除免手續費、刷卡繳稅分期零利率，北富銀、國泰世華銀、中信銀也針對刷卡繳稅的卡友推出抽獎活動，凱基銀則是優惠存戶，存戶刷卡繳稅分期免手續費可拉到8期；台新銀針對銀行品牌信用卡的玫瑰卡及太陽卡有1%現金回饋。（編輯：李明宗）1070426

個人綜合所得稅5月開徵，今年主要發卡行都推出刷卡免手續費、分期零利率基本優惠，民眾可選用。圖為主要銀行今年信用卡刷卡繳稅優惠活動摘要。中央社製表　107年4月26日個人綜合所得稅5月開徵，今年主要發卡行都推出刷卡免手續費、分期零利率基本優惠，民眾可選用。圖為主要銀行今年信用卡刷卡繳稅優惠活動摘要。中央社製表　107年4月26日

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