紅襪當家游擊手歸隊 林子偉續留大聯盟

美國職棒MLB波士頓紅襪隊當家游擊手柏格茨日前因左腳踝距骨裂傷，進入傷兵名單，林子偉因此重返大聯盟。如今柏格茨傷癒歸隊，林子偉仍續留大聯盟。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）美國職棒MLB波士頓紅襪隊當家游擊手柏格茨今天傷癒歸隊，先發上陣。紅襪台灣野手林子偉因隊友何特左腿拉傷進入傷兵名單，繼續留在大聯盟拚戰，移防二壘。



柏格茨（Xander Bogaerts）8日在界外區接球時，不慎滑進休息室，造成左腳踝距骨裂傷，進入10天傷兵名單。林子偉因此重返大聯盟，成為本季首位登上大聯盟的台灣球員。



經過近3週休養，柏格茨今天脫離傷兵名單。結束9場客場之旅的紅襪晚間回到主場面對坦帕灣光芒隊，柏格茨擔任先發游擊手，排第5棒；林子偉則擔任先發二壘手，排第9棒。



柏格茨缺陣期間，與林子偉輪流鎮守游擊的何特（Brock Holt）26日跑壘時拉傷左大腿，紅襪將他放進10天傷兵名單，林子偉因此未被下放小聯盟。



林子偉10日登上大聯盟以來，守備穩健，打擊則開高走低。13至15日，林子偉曾連3場擊出兩支安打，但接下來客場出征，打擊陷入低潮，已連續12個打數未敲出安打，本季打擊率降至2成61。



林子偉26日客場出戰多倫多藍鳥隊，3局上登場代跑，接替跑壘時拉傷左腿的何特，全場2個打數沒有安打，獲得一次四壞保送，並跑回一分。



何特受傷前打擊近況火熱，近32個打數擊出16支安打，並已連9場擊出安打，排擠林子偉上場機會。隨著開季表現亮眼的柏格茨歸隊，林子偉預料將從板凳出發，或移防二、三壘及外野，發揮工具人功能。（編輯：陳俊碩）1070428