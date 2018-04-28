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盜版問題遭美點名 智財局：法律與查緝面完備

發稿時間：2018/04/28 13:05

最新更新：2018/04/28 13:20

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美國「特別301報告」點名台灣的盜版問題，經濟部智慧財產局長洪淑敏表示，著作權法中針對重製行為有明文規範，相關罰則也已完備，可有效遏止侵權拍攝等盜版行為。（中央社檔案照片）美國「特別301報告」點名台灣的盜版問題，經濟部智慧財產局長洪淑敏表示，著作權法中針對重製行為有明文規範，相關罰則也已完備，可有效遏止侵權拍攝等盜版行為。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北28日電）美國「特別301報告」點名台灣的盜版問題。經濟部智財局今天表示，台灣針對重製等違反著作權的法律已完備；非法播送等侵權行為，也與他國合作查緝，法律面與查緝面非常完善。

美國貿易代表署（USTR）昨天公布「特別301報告」，中國大陸連續14年列入「優先觀察名單」；儘管台灣不在優先觀察或觀察名單中，但台灣的盜版問題，仍遭點名。

USTR指出，台灣透過串流影視設備的非法播送行為，對包括運動、現場表演及其他合法的串流及內容供應商造成「直接威脅」，這類盜版侵權行為猖獗，遭報告點名。

對此，經濟部智慧財產局局長洪淑敏接受中央社記者訪問時表示，著作權法中針對重製行為有明文規範，相關罰則也已完備，可有效遏止侵權拍攝等盜版行為。至於許多線上串流影視網站的非法播送侵權行為，若經由臉書、YouTube等社群媒體播放，可直接向其檢舉，基本上逾9成5都會成功下架。

另外，智財局也協調權利人團體及廣告代理商團體，針對有涉及侵權行為的網站，會要求廣告代理商不要在這些網站上刊登廣告。洪淑敏指出，經營網站最需要的是資金，若能截斷營運金流，就可以減少這類涉及侵權的網站出現。

此外，洪淑敏說，部分線上串流網站伺服器架設在境外，架設地點以美國與中國為主，因此台灣與美國簽有「台美智慧財產權執法合作備忘錄」，也與中國簽署「兩岸智慧財產權保護合作協議」，國內也有「保智大隊」，在法律面與查緝面，都相當完備，有效遏止盜版行為。美國公布特別301報告，應該是對指涉國家有更深的期許而已。（編輯：楊玫寧）1070428

延伸閱讀》美國特別301報告 中國強迫技轉遭批評

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