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大谷翔平開轟後扭傷左腳 列觀察名單

發稿時間：2018/04/28 13:30

最新更新：2018/04/28 13:48

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美國職棒MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平27日對紐約洋基，5局下跑壘時傷到左腳踝。（共同社提供）美國職棒MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平27日對紐約洋基，5局下跑壘時傷到左腳踝。（共同社提供）

（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）美國職棒MLB洛杉磯天使「二刀流」日籍球星大谷翔平今天對紐約洋基之戰，2局下敲出本季第4支全壘打，但5局下跑壘時傷到左腳踝，球隊表示已將他列入每日觀察名單。

運動網站ESPN報導，大谷翔平5局下敲出二壘滾地出局，7局下再次輪到他打擊時，教練換代打，球隊隨之宣布他受傷的消息。

天使與洋基今天起展開3連戰，大谷翔平擔任第5棒指定打擊，2局下1人出局時，砲轟對方王牌投手塞維里諾（Luis Severino），把一記97英里（156公里）快速球敲成陽春全壘打，助天使1比0領先洋基。

5局下大谷與塞維里諾二度交手，這次塞維里諾占了上風。大谷對內角偏低的變速球出棒，棒子打斷的情況下，形成二壘方向滾地球出局。

大谷奔向一壘的時候與洋基一壘手華克（Neil Walker）發生小擦撞，但身體看起來並無大礙，自行跑回休息區。

CBS運動網報導，天使隊方面表示大谷是輕微扭傷，僅列觀察名單，這是一個好現象。但接下來兩場對洋基比賽能否上場打擊，或者是否影響表定5月1日對巴爾的摩金鶯的先發投球，目前都還不明朗。（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070428

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