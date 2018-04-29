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陳偉殷先發5.1局失一分復出勝投 馬林魚4:1贏洛磯

發稿時間：2018/04/29 09:51

最新更新：2018/04/29 10:37

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效力於大聯盟邁阿密馬林魚的台灣棒球投手陳偉殷28日先發對戰科羅拉多洛磯，投5又1/3局失1分，以勝投候選身分退場。（中央社檔案照片）效力於大聯盟邁阿密馬林魚的台灣棒球投手陳偉殷28日先發對戰科羅拉多洛磯，投5又1/3局失1分，以勝投候選身分退場。（中央社檔案照片）

（中央社台北29日綜合報導）相隔375天，效力美國職棒大聯盟邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷再拿勝投。今天在對科羅拉多洛磯隊的比賽中，投5.1局只失1分，帶領馬林魚以4比1獲勝。

陳偉殷上次在大聯盟拿勝投是美國時間去年4月19日，當時他面對西雅圖水手隊投出7局無失分，但5月初就受傷，季末雖然復出，但多以後援角色出賽。

今年陳偉殷同樣因傷未能趕上開季，直到開季已逾一個多月的今天才首度出賽，但他表現不差，前5局都未讓洛磯隊打者越雷池一步，直到6局上才被布萊克蒙（Charlie Blackmon）轟出全壘打失分。

總計陳偉殷今天總共只用了68球，主投5.1局，被敲出4支安打，有兩次四壞球與3個三振，復出後首戰就拿下勝投。（編輯：陳怡璇）1070429

陳偉殷重返先發 勝投候選退場

（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）效力於邁阿密馬林魚隊的台灣棒球投手陳偉殷，今天重返美國職棒大聯盟，對戰科羅拉多洛磯隊。陳偉殷先發5又1/3局，失1分，球隊以3比1領先時，以勝投候選身分退場。

32歲的陳偉殷最後一次先發是在去年5月1日，賽後他因傷勢復發，進入球隊傷兵名單，雖然在9月後中繼登板4場，但目前陳偉殷再度先發已經近一年時間了。

大聯盟邁阿密馬林魚隊官網今天下午約3時，公布今晚由陳偉殷擔任先發投手。

陳偉殷本賽季首度出賽，投了5又1/3局，繳出3個三振，但也被敲出4支安打，包括一支全壘打，送出2個四壞，還被盜壘一次，失一分。

陳偉殷在6局時面臨亂流，先被敲出一支全壘打，隨後又被擊出2壘安打與1壘安打，教練兩度上場，讓陳偉殷在一、三壘有人的情況下被換下場。

所幸救援投手威特葛蘭（Nick Wittgren）強力支援，解決2名打者，沒讓陳偉殷再有失分。陳偉殷下場時，馬林魚仍以3比1領先洛磯，取得勝投候選身分退場。

陳偉殷今天也同時擔任第9棒，可惜上場2次打擊，都沒能為球隊得分。（編輯：紀錦玲）1070429

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