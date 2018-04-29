/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 敬鵬 管中閔 文在寅 金正恩
> rss

胡智為將再回大聯盟 有望與林子偉投打對決

發稿時間：2018/04/29 11:14

最新更新：2018/04/29 11:45

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
旅美光芒隊3A投手胡智為將再回大聯盟，在30日光芒與紅襪隊比賽牛棚待命。（中央社檔案照片）旅美光芒隊3A投手胡智為將再回大聯盟，在30日光芒與紅襪隊比賽牛棚待命。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北29日綜合報導）旅美光芒隊3A投手胡智為將再回大聯盟，於明天光芒與紅襪隊比賽牛棚待命，有機會與紅襪隊野手林子偉對決，這也將是胡智為本季第2度升上大聯盟。

胡智為台灣時間17日本季首度升上大聯盟，在與遊騎兵隊比賽後半段上場後援，投2.2局被敲3支安打，包括馬札拉（Nomar Mazara）的3分砲，投出2次三振、1次保送，失掉3分都是責失分，賽後再度回到3A。

胡智為上一場在小聯盟3A出賽為23日，總計先發投4局被敲2支安打，投出4次三振、3次保送、無失分，無關勝敗，小聯盟3A本季出賽防禦率4.15，今天原本預定在小聯盟再度出賽，但後來取消。

根據美媒報導，胡智為明天將再度升上大聯盟、牛棚待命；光芒隊明天與紅襪隊比賽，光芒隊預計派出安卓斯（Matt Andriese）先發，安卓斯本季還沒有大聯盟先發出賽紀錄，本季大聯盟最長後援出賽局數2.2局，胡智為有機會比賽後半段上場，與林子偉同場對決。（編輯：張銘坤）1070429

延伸閱讀》睽違375天陳偉殷先發出賽 5.1局失一分拿下勝投

延伸閱讀》紅襪當家游擊手歸隊 林子偉續留大聯盟拚戰

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP