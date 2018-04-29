胡智為將再回大聯盟 有望與林子偉投打對決

旅美光芒隊3A投手胡智為將再回大聯盟，在30日光芒與紅襪隊比賽牛棚待命。（中央社檔案照片）
（中央社記者謝靜雯台北29日綜合報導）旅美光芒隊3A投手胡智為將再回大聯盟，於明天光芒與紅襪隊比賽牛棚待命，有機會與紅襪隊野手林子偉對決，這也將是胡智為本季第2度升上大聯盟。
胡智為台灣時間17日本季首度升上大聯盟，在與遊騎兵隊比賽後半段上場後援，投2.2局被敲3支安打，包括馬札拉（Nomar Mazara）的3分砲，投出2次三振、1次保送，失掉3分都是責失分，賽後再度回到3A。
胡智為上一場在小聯盟3A出賽為23日，總計先發投4局被敲2支安打，投出4次三振、3次保送、無失分，無關勝敗，小聯盟3A本季出賽防禦率4.15，今天原本預定在小聯盟再度出賽，但後來取消。
根據美媒報導，胡智為明天將再度升上大聯盟、牛棚待命；光芒隊明天與紅襪隊比賽，光芒隊預計派出安卓斯（Matt Andriese）先發，安卓斯本季還沒有大聯盟先發出賽紀錄，本季大聯盟最長後援出賽局數2.2局，胡智為有機會比賽後半段上場，與林子偉同場對決。（編輯：張銘坤）1070429
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