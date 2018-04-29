陳偉殷好的開始 首場先發專注抓出局數[影]

旅美馬林魚隊投手陳偉殷29日本季首場先發出賽，率隊以4比1拿勝，也收下睽違375天的勝投。（圖取自陳偉殷臉書www.facebook.com）

（中央社記者謝靜雯台北29日綜合報導）旅美馬林魚隊投手陳偉殷2016年與球隊簽下大合約，近年因傷影響出賽，本季生涯首度沒趕上開季，不只一次被點名是馬林魚最差合約；如今相隔375天再拿勝投，向外界宣告回歸。



陳偉殷2016年與邁阿密馬林魚隊簽下5年8000萬美元大合約，但前兩年球季因傷所苦，去年球季整季出賽9場（5場先發），投33局防禦率3.82，戰績2勝1敗，美媒多次點名陳偉殷的合約是馬林魚隊近年簽下的最差合約。



陳偉殷今年大聯盟生涯首度趕不上開季，他也曾表示失落，但期許自己心態更加成熟，讓自己變得更好、更穩定。



陳偉殷上一次在大聯盟出賽為2017年9月23日（台灣時間），當時是中繼上場，投1局被敲1支安打、無失分；上一次在大聯盟先發出賽為2017年5月2日；至於上一次在大聯盟先發出賽拿下勝投，則為2017年4月19日。



今天對科羅拉多洛磯隊先發，賽前馬林魚教練團保密到家，陳偉殷本季首場大聯盟先發出賽，首局雖投出觸身球保送，但用3個三振化解危機、宣告強勢回歸，總計投5.1局被敲4支安打，失掉1分責失分，率隊以4比1拿勝，也收下睽違375天的勝投。



陳偉殷賽後接受美媒採訪表示，相隔這麼久再回到大聯盟先發，「盡量去解決打者，不要去想太多，專注在抓下每個出局數」，至於開局就飆3K，陳偉殷笑說，「是很好的開始，但自己也有點嚇到，沒有想到是這樣的結果，只是嘗試攻擊打者的每個部位，首局就投出3次三振，也讓自己蠻放心的」。



走過受傷、復健，到今天首場出賽投出好表現，陳偉殷難掩好心情，「時間有點久，也想了蠻多東西，嘗試做了很多不一樣的事情，花了很多時間才回來，能夠有這樣的結果，無論是訓練員、教練團都給我很大的幫助」，也希望能繼續努力、越投越好。（編輯:吳佳穎/張銘坤）1070429





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