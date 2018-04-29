璞園奪SBL隊史第5冠 戴維斯獲頒總冠軍賽MVP[影]

SBL總冠軍賽第6戰，璞園洋將戴維斯（白衣）強攻富邦勇士禁區搶分。中央社記者張新偉攝 107年4月29日

（中央社記者龍柏安台北29日電）璞園建築今靠著洋將戴維斯大復活，全場攻下最高的21分與15籃板「雙10」表現，率隊78比73擊敗富邦勇士，在SBL總冠軍系列賽以4比2奪冠，拿下隊史第5冠，躍升為SBL史上最多冠的球隊。



第15季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍賽系列賽，今在新莊體育館進行第6戰，璞園洋將戴維斯（Quincy Davis）揮別上一戰僅拿7分與7失誤的低迷演出，此役累計14投8中，外帶5罰俱中，僅1次失誤，助璞園相隔2季後，再次登上SBL王座，他也獲選為總冠軍賽最有價值球員（MVP）。



璞園奪得隊史第5冠，也超越台灣啤酒與裕隆納智捷，單獨躍居成為聯盟史上最多冠的球隊，台啤與裕隆同以4冠居次。



比賽結束前倒數最後1分鐘，現場超過5500名球迷大聲喊著「璞園」口號，當記時器歸零那刻，橘色的彩帶噴灑在新莊體育館上空，透過燈光折射編織成亮麗奇幻的色彩，球員在場中緊緊相擁，接受球迷久久不退的喝采聲，盡情享受贏家獨有的特殊待遇。



全場幾乎一路領先的璞園，第4節最後1分15秒，被追到僅差4分，決勝關頭林金榜2罰中1，接下來吳岱豪籃下接獲妙傳，秀出精彩單臂爆扣，將差距再次拉開至7分，提前奠定勝基。



最後28.1秒，林書緯強攻造成犯規，兩罰俱中再追2分，無奈最後12秒進攻發生傳球失誤，葬送逆轉契機。



璞園消耗完最後時間，迎來隊史第5冠，並在場上換上冠軍衫、戴上冠軍帽，替今年球季劃下完美句點。（編輯：方沛清）1070429





影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道

第15季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍賽第6戰29日在新莊體育館舉行，已拿下3勝聽牌的桃園璞園建築與拿下2勝的富邦勇士激烈對戰，NBA台裔球星林書豪（中黑衣者）持續到場觀賽應援。中央社記者張新偉攝 107年4月29日

第15季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍賽第6戰29日在新莊體育館舉行，拿下3勝聽牌的桃園璞園建築隊（白衣）與拿下2勝的富邦勇士隊（黑衣）首節便打得難分難捨。中央社記者張新偉攝 107年4月29日

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