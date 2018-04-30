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桃園大火5消防員殉職 消防局長請辭獲准

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敬鵬遇祝融挫跌停 逾萬張賣單高掛

發稿時間：2018/04/30 09:27

最新更新：2018/04/30 09:31

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zoom in PCB大廠敬鵬平鎮廠區28日發生火災，造成嚴重死傷。（中央社檔案照片）PCB大廠敬鵬平鎮廠區28日發生火災，造成嚴重死傷。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北30日電） PCB大廠敬鵬平鎮廠區28日發生火災，造成嚴重死傷，初估影響單月產值約3億元，今天股價開盤打入跌停39.15元，股價創2015年9月以來新低，跌停價位有1.1萬張賣單高掛。

敬鵬為印刷電路板（PCB）大廠，主攻汽車板市場，在全球汽車板市占率居冠，位在桃園市平鎮廠區的P2及P3廠於28日發生火災，桃園消防隊員全力搜救，不幸造成5人殉職1命危1插管及5傷慘劇，另2名移工死亡。

受到近期營運表現不佳，敬鵬股價已連跌13個交易日，28日發生大火恐影響產能與營收，更重挫投資市場信心，敬鵬今天開盤打入跌停39.15元，跌破40元大關，且股價創2015年9月以來新低，且跌停價位有1.1萬張賣單高掛。

敬鵬發言人蕭公彥說明，P2與P3廠合計占敬鵬單月營收15%、金額約新台幣3億元，相當於平鎮廠區月營收的一半，敬鵬目前正在實施應變計畫，以桃園廠區、平鎮廠區P1及P5廠、中國大陸廠區及泰國廠區的產能，支援受損的P2及P3廠，希望對公司生產、業務及客戶的影響降到最低。

目前泰國廠區占敬鵬總產值約6%、中國大陸常熟廠區占約25%、台灣廠區占約67%。

敬鵬去年第4季受匯率及陸廠殺價搶單影響，獲利大幅減少，單季稅後淨利僅新台幣2.38億元，季減38.65%，年減 54.76%，每股盈餘（EPS）0.61元。

適逢淡季，敬鵬今年首季營收56.76億元，年減5.23%，預估在匯率影響、首季在銅箔基板（CCL）成本上揚及稅率影響下，稅後淨利恐續降。（編輯：黃國倫）1070430

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