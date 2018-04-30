/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 敬鵬 勞動節 戴資穎 管中閔
> rss

台股收復年線 收漲104.45點

發稿時間：2018/04/30 13:39

最新更新：2018/04/30 14:37

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
台北股市30日收盤上漲104.45點，為10657.88點，漲幅0.99%。（中央社檔案照片）台北股市30日收盤上漲104.45點，為10657.88點，漲幅0.99%。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北30日電）大立光等蘋概股發威，帶動台股今天盤中上漲逾百點，終場收在10657.88點，收復年線關卡，但月線仍收黑。投顧認為，蘋果財報為後續觀察重點，台股10800點關卡仍有賣壓籠罩。

台股加權股價指數今天終場上漲104.45點，收在10657.88點，漲幅0.99%，成交金額新台幣1180.33億元。

蘋概股三巨頭今天走強，大立光上漲215元，收3480元，大漲逾6.5%；台積電上漲3.5元，收227元，漲幅逾1.5%；鴻海上漲1.4元，收82.9元，上漲1.72%。

盤中焦點股，宏達電更飆上漲停板收60.5元。

公開收購君耀-KY的國巨今天大漲34元，漲幅5.72%，收627元。日月光投資控股今天上市，掛牌價每股新台幣89元，不過開盤賣壓沉重，一度鎖住跌停80.1元，終場收80.3元。

遭逢大火的敬鵬今天開盤打入跌停39.15元，股價創2015年9月以來新低，跌停價位仍有1.2萬張賣單高掛。

展望後續，國泰證期顧問處協理簡伯儀接受中央社記者訪問表示，後續則關注蘋果財報表現，近期台灣蘋概股修正到低點位置區，有機會走出谷底。

投顧分析師認為，目前各天期均線集結在10800點附近，形成空頭排列，上方賣壓沉重，仍靜待時間化解。（編輯：林沂鋒）1070430

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 台股 年線
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP