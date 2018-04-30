台股收復年線 收漲104.45點

台北股市30日收盤上漲104.45點，為10657.88點，漲幅0.99%。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北30日電）大立光等蘋概股發威，帶動台股今天盤中上漲逾百點，終場收在10657.88點，收復年線關卡，但月線仍收黑。投顧認為，蘋果財報為後續觀察重點，台股10800點關卡仍有賣壓籠罩。



台股加權股價指數今天終場上漲104.45點，收在10657.88點，漲幅0.99%，成交金額新台幣1180.33億元。



蘋概股三巨頭今天走強，大立光上漲215元，收3480元，大漲逾6.5%；台積電上漲3.5元，收227元，漲幅逾1.5%；鴻海上漲1.4元，收82.9元，上漲1.72%。



盤中焦點股，宏達電更飆上漲停板收60.5元。



公開收購君耀-KY的國巨今天大漲34元，漲幅5.72%，收627元。日月光投資控股今天上市，掛牌價每股新台幣89元，不過開盤賣壓沉重，一度鎖住跌停80.1元，終場收80.3元。



遭逢大火的敬鵬今天開盤打入跌停39.15元，股價創2015年9月以來新低，跌停價位仍有1.2萬張賣單高掛。



展望後續，國泰證期顧問處協理簡伯儀接受中央社記者訪問表示，後續則關注蘋果財報表現，近期台灣蘋概股修正到低點位置區，有機會走出谷底。



投顧分析師認為，目前各天期均線集結在10800點附近，形成空頭排列，上方賣壓沉重，仍靜待時間化解。（編輯：林沂鋒）1070430