報稅用Mac不卡了 實測5分鐘內可完成

記者實際使用Mac電腦進行報稅，發現界面更加簡潔，文字說明也相當清楚。（翻攝畫面）中央社記者邱柏勝傳真 107年5月1日

（中央社記者邱柏勝台北1日電）去年Mac報稅卡卡，讓財政部飽受抨擊，經過一年檢討修正，財政部今年研發出適用於蘋果電腦的報稅介面，打包票「5分鐘就能完成報稅」。經報稅首日考驗，多數使用者評價良好，成功挽回顏面。



去年以前，Mac電腦使用者想網路報稅，可說是一種奢求，甚至還得去跟Windows系統使用者借電腦，引發立法委員關切，要求財政部改善，行政院政務委員唐鳳也關注到蘋果電腦報稅「卡卡」的問題。



為此，去年行政院「公共數位創新小組」與財政部財政資訊中心合作，成立工作坊，邀集蘋果電腦使用者共同參與討論，一共召開了4次會議，討論如何將報稅軟體流程與介面重新設計，終於於今年3月成功建置適用於蘋果電腦的報稅系統介面。



財政資訊中心官員表示，新版Mac報稅系統提供「引導式作業介面」，提供明確操作指引。民眾登入系統時，可任選健保卡憑證、自然人憑證、金融憑證，或者戶口名簿＋查詢碼4種登入方式，系統會自動進行環境檢測，不符系統要求就會引導使用者安裝相關程式。



官員指出，新版報稅系統介面更加美觀與人性化，尤其對蘋果電腦使用者來說，簡化了繁複的操作流程，將可大幅縮短網路報稅的時間。原本用蘋果電腦網路報稅，下載元件後到完成報稅，大約要花40分鐘的時間，現在只要5分鐘就能完成，方便許多。



報稅首日，記者用自己的Mac電腦實測，按照報稅介面的指示進行操作，下載元件並完成驗證後，插入個人憑證，所得資料立即帶入，過程確實在5分鐘以內，速度不僅不輸給Windows使用者，也比到國稅局現場排隊更加方便快速。



國稅局官員指出，今天早上8點多，國稅局隨即湧現臨櫃報稅人潮，一度有塞車狀況，但隨即排除；至於網路報稅部分，根據回報指出，報稅系統相當順暢，目前也沒有聽說Mac電腦使用者有遇到報稅障礙，可說是「警報解除」，也等於是為去年的報稅首日大當機「一雪前恥」。（編輯：黃國倫）1070501





報稅介面自動檢測環境，如果驗證成功，民眾可使用各種憑證，透過讀卡機帶入個人所得與扣除額資料。（翻攝畫面）中央社記者邱柏勝傳真 107年5月1日

報稅介面自動檢測環境，如果驗證成功，民眾可使用各種憑證，透過讀卡機帶入個人所得與扣除額資料。（翻攝畫面）中央社記者邱柏勝傳真 107年5月1日

今年Mac電腦使用者報稅可透過專屬的報稅軟體介面進行申報，系統會自動檢測是否已下載所需元件。（翻攝畫面）中央社記者邱柏勝傳真 107年5月1日

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