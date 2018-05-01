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鋼鋁關稅豁免台未列入 鄧振中：持續向美交涉

發稿時間：2018/05/01 17:48

最新更新：2018/05/01 18:38

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台灣仍未列入美國鋼鋁關稅暫時豁免名單，行政院政務委員鄧振中1日表示，台灣仍持續與美國交涉。（中央社檔案照片）台灣仍未列入美國鋼鋁關稅暫時豁免名單，行政院政務委員鄧振中1日表示，台灣仍持續與美國交涉。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北1日電）美國宣布加拿大、墨西哥及歐盟的鋼鋁關稅暫時豁免將展延30天，台灣仍未列入暫時豁免名單，行政院政務委員鄧振中今天表示，台灣仍持續與美國交涉，積極爭取列入國家豁免名單。

鄧振中接受中央社記者訪問指出，白宮在美東時間30日晚間發表的聲明中，獲暫時豁免名單與3月底宣布名單相同，政府將透過代表處釐清狀況，瞭解美國做這次決定所考量的因素，「需要幾天釐清」。

鄧振中並表示，自上次赴美爭取國家豁免以來，政府至今仍持續與美國交換意見，積極爭取國家豁免。

白宮聲明指出，美國總統川普已批准232鋼鋁關稅相關條款修正，先前獲暫時關稅豁免至4月30日的加拿大、墨西哥及歐盟，因正與美國進行談判，暫時豁免期限得展延30天；台灣則仍未能列入暫時豁免名單。

美國對進口鋼鋁產品分別課徵25%與10%關稅，台灣正努力爭取豁免，3月赴美諮商的鄧振中回台後表示，美國對台灣輸美鋼鋁產品原料來自中國大陸表達疑慮，經濟部隨即邀集國內鋼鋁業者開會，釐清台灣鋼鋁的「含中成分」，並研議自中國大陸進口項目未來須申請輸入許可證。

經濟部國際貿易局副局長徐大衛表示，目前已針對美國疑慮研擬因應方案，但實際施行仍須視與美國諮商談判結果而定。而白宮最新發表的聲明中，並未明確指出何時將公布取得國家豁免的最終名單。（編輯：黃國倫）1070501

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