PTT聲明沒有關閉計畫 關站報導是誤會

PTT曾差點要關站的消息1日引發網友熱議，批踢踢實業坊下午表示關站消息實屬誤會。（圖取自PTT）
（中央社記者張建中台北1日電）BBS社群平台批踢踢實業坊（PTT）曾差點要關站的消息今天引發網友熱議，批踢踢實業坊下午發布聲明，表示關站消息實屬誤會，目前沒有任何關閉的傾向或計畫。
有網友今天在八卦板發文「站長證實PTT差點要關站」，引發網友熱烈討論，還有網友討論「PTT如果哪天關站，網友會轉移去哪」。
由於相關的消息引起許多PTT使用者的憂慮，PTT特別於下午發布聲明澄清，有關PTT關站消息實屬誤會。
PTT指出，謠言來自站內SYSOP板裡文章代碼為#1Qvo3D3G的公告，這公告目的為「宣導文章發表時需要注意的法令」，並非表達PTT將被關站的可能性，PTT關站的消息並非事實。
PTT表示，目前沒有任何關閉的傾向或計畫，站台運作一切良好，也感謝使用者的關心，會持續無償提供服務感謝各位的支持。（編輯：李信寬）1070501
[批踢踢實業坊5月1日聲明]5月1日多家媒體新聞提到"批踢踢關站"...由批踢踢實業坊(Ptt.cc) 發佈於 2018年5月1日
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