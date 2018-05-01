/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 報稅 多明尼加 勞動節 國稅局
> rss

PTT聲明沒有關閉計畫 關站報導是誤會

發稿時間：2018/05/01 17:57

最新更新：2018/05/01 18:14

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
PTT曾差點要關站的消息1日引發網友熱議，批踢踢實業坊下午表示關站消息實屬誤會。（圖取自PTT）PTT曾差點要關站的消息1日引發網友熱議，批踢踢實業坊下午表示關站消息實屬誤會。（圖取自PTT）

（中央社記者張建中台北1日電）BBS社群平台批踢踢實業坊（PTT）曾差點要關站的消息今天引發網友熱議，批踢踢實業坊下午發布聲明，表示關站消息實屬誤會，目前沒有任何關閉的傾向或計畫。

有網友今天在八卦板發文「站長證實PTT差點要關站」，引發網友熱烈討論，還有網友討論「PTT如果哪天關站，網友會轉移去哪」。

由於相關的消息引起許多PTT使用者的憂慮，PTT特別於下午發布聲明澄清，有關PTT關站消息實屬誤會。

PTT指出，謠言來自站內SYSOP板裡文章代碼為#1Qvo3D3G的公告，這公告目的為「宣導文章發表時需要注意的法令」，並非表達PTT將被關站的可能性，PTT關站的消息並非事實。

PTT表示，目前沒有任何關閉的傾向或計畫，站台運作一切良好，也感謝使用者的關心，會持續無償提供服務感謝各位的支持。（編輯：李信寬）1070501

[批踢踢實業坊5月1日聲明]5月1日多家媒體新聞提到"批踢踢關站"...

批踢踢實業坊(Ptt.cc) 發佈於 2018年5月1日



延伸閱讀》PTT之父杜奕瑾：PTT不輸臉書 沒必要商業化

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： PTT 關站
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP