/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震 報稅 多明尼加 勞動節
> rss

台PET樹脂傾銷 美商務部初裁確認

發稿時間：2018/05/01 23:34

最新更新：2018/05/02 07:48

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
美國商務部1日宣布，預計將對5個國家生產的PET樹脂課徵反傾銷稅，商務部長羅斯（圖）指出，商務部會利用掌握的各種工具，捍衛美國企業免於遭受不公平貿易作為。（中央社檔案照片）美國商務部1日宣布，預計將對5個國家生產的PET樹脂課徵反傾銷稅，商務部長羅斯（圖）指出，商務部會利用掌握的各種工具，捍衛美國企業免於遭受不公平貿易作為。（中央社檔案照片）

（中央社記者鄭崇生華盛頓1日專電）美國採取強勢貿易作為，台廠恐又遭殃。商務部今天宣布，預計將對包括台灣在內5個國家生產的PET樹脂課徵反傾銷稅。

商務部去年對台灣、巴西、印尼、南韓及巴基斯坦的進口PET樹脂展開反傾銷調查，今天公布初裁結果認定，上述5個國家生產的PET樹脂以低於公平價格傾銷，傷害美國相關企業利益。

按美國規定，只要有美國企業向官方提請反傾銷或反補貼調查，商務部就得展開程序，而去年提出訴願的企業之一是南亞塑膠的美國公司。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中指出，商務部會利用掌握的各種工具，捍衛美國企業免於遭受不公平貿易作為，而今天的決定，讓美國廠商能從遭受傾銷的扭曲市場效應中獲得初步救濟，調查過程「公開透明」，且還會持續。

根據商務部，相關國家生產的PET樹脂銷往美國，預計將分別課徵不同稅率，台灣是9.02％至11.89％，可能的最高稅率較其他國家低。巴西為24.09％至226.91％、南韓8.81％至101.41％、印尼及巴基斯坦則分別為13.16％與7.75％。

不過，最後將課徵的反傾銷稅率還待終裁確認。

2016年，美國進口自台灣的PET樹脂金額達1億980萬美元，是這波遭課徵反傾銷稅國家中，美國進口PET樹脂的最大來源國。

商務部預計今年9月17日前公布終裁結果。（編輯：林治平）1070501

延伸閱讀》鋼鋁關稅豁免台未列入 鄧振中：持續向美交涉

延伸閱讀》美國商務部長：美中糾紛無法談判解決 就課關稅

延伸閱讀》各國擬報復美關稅 美商務部批小題大作

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： PET樹脂 台灣 美國 傾銷
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP