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關鍵字： 報稅 多明尼加 勞動節 國稅局

川普：川金會日期地點 可能未來幾天宣布

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美商務部長：美中糾紛無法談判解決 就課關稅

發稿時間：2018/05/02 02:52

最新更新：2018/05/02 02:52

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天表示，如果前往北京的美國代表團，無法在降低貿易不平衡上經由磋商達成協議，川普政府準備對中國商品課徵關稅。

路透社報導，羅斯即將前往中國，並於3日和4日與中國高階官員會談。他告訴CNBC電視台，他對可能達成協議，化解美國與中國這世界兩最大經濟體間的貿易緊張關係，抱持「一些希望」。

但是他表示，任何協議首先必須獲得川普批准。川普將減少美國對中國的貿易赤字，做為他的政府貿易政策主要部分。

將前往北京的美國代表團，除了羅斯外，還包括其他川普高階經濟官員，如財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）和白宮國家經濟委員會主席柯德洛（Larry Kudlow）。

羅斯表示，川普準備對中國鋼鋁產品課徵關稅，並依據所謂的232條款和301條款貿易調查，進一步懲罰北京在智慧財產權上的作法。

羅斯告訴CNBC：「如果我們無法經由磋商達成協議，我們將繼續推動並執行依據232和301條款採取的措施。因此，無論如何，我們將處理這個與中國一再發生的貿易問題。」

羅思沒有提出川普政府對中國具體要求的細節，僅表示：「我們很清楚必須說些什麼。」

川普政府官員已要求美國對中國高達3750億美元的貿易赤字必須減少1000億美元，中國降低汽車關稅，以及進一步對美國開放中國的龐大市場。

羅思說：「如果他們對我們的大部分要求讓步，當然有些事情可能無法完全令人滿意，結果將由總統定奪。不會所有事情在北京都突然令人屏息地獲得解決。」（譯者：陳政一）1070502

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