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美貿易代表：希望中國開放 不是改變經濟體制

發稿時間：2018/05/02 04:24

最新更新：2018/05/02 04:24

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）今天表示，他的目標不是改變中國經濟體制，但是他會設法限制這個體制對美國的傷害，並對美國公司進一步開放。

路透社報導，萊特海澤本週將加入川普政府的貿易代表團，前往北京磋商。他在美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）發表演說時表示，他希望為中國經濟引進更多外國競爭。

他表示：「改變中國經濟體制不是我的目標。這個體制對他們似乎有效…但是我必須站在一個美國能夠與它打交道的位置，讓美國不是這個體制的受害者，這就是我們的角色。」

同時，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天表示，如果前往北京的美國代表團，無法在降低貿易不平衡上經由磋商達成協議，川普政府準備對中國商品課徵關稅。

羅斯即將前往中國，並於3日和4日與中國高階官員會談。他告訴CNBC電視台，他對可能達成協議，化解美國與中國這世界兩最大經濟體間的貿易緊張關係，抱持「一些希望」。

但是他表示，任何協議首先必須獲得川普批准。川普將減少美國對中國的貿易赤字，做為他的政府貿易政策主要部分。

將前往北京的美國代表團，除了羅斯和萊特海澤外，還包括其他川普高階經濟官員，如財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）和白宮國家經濟委員會主席柯德洛（Larry Kudlow）。（譯者：陳政一）1070502

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