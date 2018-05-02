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訪中前夕 美貿易代表放眼打開中國市場

發稿時間：2018/05/02 05:31

最新更新：2018/05/02 05:31

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（中央社記者鄭崇生華盛頓1日專電）美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）今天說，中國是非常不一樣的經濟體系，改變中國體制不是他的目標，但打開中國的市場是美國的利益所在。

美國總統川普在貿易上對中國揮大刀後、白宮日前公布，將派代表團訪中，包括萊特海澤在內的美國經貿官員將於3日啟程前往北京，這也將是萊特海澤上任以來首次訪中。而一向被視為貿易鷹派的萊特海澤，今天中午參加美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）的活動，做上述表示。

他坦言，美國企業抱怨中國的不公平貿易作為，「那份清單非常長」，要改變中國長期以來傷害美國利益的貿易行為，「是很大、很大的挑戰」。

萊特海澤指出，中國是非常不同的經濟體系，「必須老實說，（這個體系）看起來似乎對中國人管用」；他強調，「改變中國的體制不是我的目標」，然而，不讓中國經濟發展模式傷害美國，是他的職責。

他表示，包括更加開放的中國市場，會是美國的利益所在。談到「中國製造2025」計畫，他則說，中國藉國家資本主義的不公平補貼，已在鋼鐵、鋁業及太陽能產業上傷害美國企業，「中國製造2025」不能再讓國家補貼的情況繼續，否則中國將藉由這一產業政策，大規模主導未來的科技業發展。

萊特海澤還說，美國沒有國家資本主義，美國需要公平貿易，才能保護美國企業與勞工，而對於中國批評投資美國受到種種限制，他則反指，「如果讓（中國的）國家資本主義買遍美國科技，那就太瘋狂了」。

對於美、中間你來我往的關稅報復及中國強迫技術轉移這兩大議題，是否能藉由這趟訪中行得到解決，他則未置可否表示，得「拭目以待」。

他說，自己是個會有期待、但不會總是盲目懷抱希望的人，他不願預判美中雙方的談判情況，強調必須先坐下來談，但又說，如果沒有改變，「那我就完全是在浪費時間」。

儘管美國全國商會支持川普政府對中國的不公平貿易作為發聲，然而，卻也對美國祭出關稅制裁的方式反對最力，美國全國商會主席杜諾惠（Thomas Donohue）就當著萊特海澤的面說，美國政府以關稅威脅的方式，無法有效達成改變中國不良貿易作為的目標，美國全國商會對此深表關切。

他說，美中貿易關係的底線是雙方會有競爭，但也必須合作。（編輯：陳政一）1070502

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