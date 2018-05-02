憂個資濫用 WhatsApp創辦人離開Facebook

WhatsApp共同創辦人庫姆（右）宣布離開臉書，臉書執行長祖克柏（左）留言感謝。（圖取自Mark Zuckerberg臉書www.facebook.com/）

（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）社群網站臉書深陷個資外洩風暴之際，旗下通訊軟體WhatsApp共同創辦人庫姆宣布離職，凸顯臉書以龐大用戶吸引廣告主的商業模式，難以獲提倡保護隱私的科技人認同。



庫姆（Jan Koum）2009年與艾克頓（Brian Acton）創辦WhatsApp，時隔5年，用戶規模迅速擴增至4.5億人。臉書2014年斥資190億美元收購WhatsApp，許多WhatsApp員工搖身一變成為百萬富翁。



身為臉書董事的庫姆4月30日在臉書發文：「對我來說，離開這裡的時候到了。」





It's been almost a decade since Brian and I started WhatsApp, and it's been an amazing journey with some of the best... 由 Jan Koum 發佈於 2018年4月30日





42歲的庫姆未提及離職理由，但紐約時報引述未具名臉書高層報導，庫姆對臉書近幾年蒐集大量用戶個資愈來愈不安，這與他提倡加強保護隱私的理念不合，因此他去年底就討論要離開臉書。



庫姆在1980年代的蘇聯成長，深知受政府監控是生活的一部分，這使他意識到言論自由的重要性。2014年將WhatsApp賣給臉書後，庫姆在部落格撰文談到前述背景，強調他非常在乎通訊隱私。2016年春季，WhatsApp增添通訊端對端加密功能。



WhatsApp在臉書體系下獨立運作，但艾克頓仍在去年11月離職，投入加密通訊軟體Signal的經營團隊。臉書今年3月捲入個資外洩風暴後，艾克頓公開呼籲用戶刪除臉書。



報導引述臉書高層指出，庫姆早在艾克頓離職時，就曾向他人表達對臉書的隱私政策感到憂慮。



雖然庫姆與臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）交情不錯，但庫姆認為，臉書董事會實際上根本不重視他提出的隱私與安全疑慮，他更厭倦去年一整年抗拒臉書董事會要在WhatsApp上放廣告的壓力。



這名高層說，臉書原本打算拖到今明兩天舉行的F8年度開發者大會結束，才要宣布庫姆離職。但華盛頓郵報提前披露庫姆決定出走，打亂臉書的計畫。



曾任臉書經理的「人文科技中心」（Center for Humane Technology）顧問帕拉吉拉斯（Sandy Parakilas）表示，庫姆與艾克頓出走，代表臉書、WhatsApp和相片分享軟體Instagram全由祖克柏牢牢掌控，如此集中控制不利於這些社群媒體的用戶。



祖克柏在庫姆的臉書貼文留言說，他將懷念和庫姆共事的時光，並感謝庫姆教導他「加密能奪走集中化系統的權力，交還民眾手中」。（編輯：陳俊碩）1070502







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