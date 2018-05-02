林子偉先發仍未敲安 打擊率跌破2成

美國職棒MLB波士頓紅襪隊台灣野手林子偉1日先發鎮守二壘，全場2打數零安打，連20打數未敲安後，打擊率跌破2成。（中央社檔案照片）
（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）美國職棒MLB波士頓紅襪隊台灣野手林子偉今天先發鎮守二壘，全場2打數零安打，連20打數未敲安後，打擊率跌破2成。紅襪鏖戰13局，6比7不敵堪薩斯市皇家隊。
戰績獨走大聯盟的紅襪晚間主場出戰皇家，林子偉先發鎮守二壘，排在第9棒。這是紅襪當家游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）上週傷癒歸隊後，林子偉第2度擔任先發二壘手。
林子偉分別在3、5局登場打擊，都擊出一壘方向滾地球，遭刺殺出局。7局下，紅襪換下林子偉，由努涅斯（Eduardo Nunez）代打。
林子偉本季打擊開高走低，4月13至15日曾連3場繳出雙安表現，但接下來客場出征打擊熄火，連同今晚，已連20個打數未擊出安打，陷入大聯盟生涯最長安打乾旱期，本季打擊率降至1成94。
紅襪工具人何特（Brock Holt）上週拉傷左大腿，進入10天傷兵名單，但已恢復守備練習，最快可於8日復出，隨隊出征紐約面對洋基隊。何特屆時若歸隊，林子偉可能被下放小聯盟。
今晚比賽兩隊你來我往，皇家4、6局各得1分，紅襪6局下發動反攻，靠著莫蘭（Mitch Moreland）陽春砲和布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）適時安打，扳平比數。
7局下，紅襪在三壘有人情況下，靠著皇家中繼投手凱勒（Brad Keller）暴投，兵不血刃攻下超前分。紅襪終結者金布羅（Craig Kimbrel）9局上登場關門，卻遭高登（Alex Gordon）轟出陽春砲，本季首度救援失敗。
兩隊3比3進入延長賽，皇家12局上憑藉連續安打和高飛犧牲打，攻下1分；紅襪下半局靠著努涅斯的陽春砲，再度追平比數。
13局上，皇家第2棒索萊爾（Jorge Soler）轟出飛越芬威球場左外野「綠色怪物」的3分砲，紅襪下半局雖追回2分，仍無力回天，終場以6比7輸球，兩隊系列戰各拿一勝。（編輯：陳俊碩）1070502
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