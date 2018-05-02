/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 丁守中 地震 報稅 多明尼加
> rss

林子偉先發仍未敲安 打擊率跌破2成

發稿時間：2018/05/02 12:16

最新更新：2018/05/02 12:46

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
美國職棒MLB波士頓紅襪隊台灣野手林子偉1日先發鎮守二壘，全場2打數零安打，連20打數未敲安後，打擊率跌破2成。（中央社檔案照片）美國職棒MLB波士頓紅襪隊台灣野手林子偉1日先發鎮守二壘，全場2打數零安打，連20打數未敲安後，打擊率跌破2成。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）美國職棒MLB波士頓紅襪隊台灣野手林子偉今天先發鎮守二壘，全場2打數零安打，連20打數未敲安後，打擊率跌破2成。紅襪鏖戰13局，6比7不敵堪薩斯市皇家隊。

戰績獨走大聯盟的紅襪晚間主場出戰皇家，林子偉先發鎮守二壘，排在第9棒。這是紅襪當家游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）上週傷癒歸隊後，林子偉第2度擔任先發二壘手。

林子偉分別在3、5局登場打擊，都擊出一壘方向滾地球，遭刺殺出局。7局下，紅襪換下林子偉，由努涅斯（Eduardo Nunez）代打。

林子偉本季打擊開高走低，4月13至15日曾連3場繳出雙安表現，但接下來客場出征打擊熄火，連同今晚，已連20個打數未擊出安打，陷入大聯盟生涯最長安打乾旱期，本季打擊率降至1成94。

紅襪工具人何特（Brock Holt）上週拉傷左大腿，進入10天傷兵名單，但已恢復守備練習，最快可於8日復出，隨隊出征紐約面對洋基隊。何特屆時若歸隊，林子偉可能被下放小聯盟。

今晚比賽兩隊你來我往，皇家4、6局各得1分，紅襪6局下發動反攻，靠著莫蘭（Mitch Moreland）陽春砲和布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）適時安打，扳平比數。

7局下，紅襪在三壘有人情況下，靠著皇家中繼投手凱勒（Brad Keller）暴投，兵不血刃攻下超前分。紅襪終結者金布羅（Craig Kimbrel）9局上登場關門，卻遭高登（Alex Gordon）轟出陽春砲，本季首度救援失敗。

兩隊3比3進入延長賽，皇家12局上憑藉連續安打和高飛犧牲打，攻下1分；紅襪下半局靠著努涅斯的陽春砲，再度追平比數。

13局上，皇家第2棒索萊爾（Jorge Soler）轟出飛越芬威球場左外野「綠色怪物」的3分砲，紅襪下半局雖追回2分，仍無力回天，終場以6比7輸球，兩隊系列戰各拿一勝。（編輯：陳俊碩）1070502

延伸閱讀》佩卓亞傳5月底歸隊 恐壓縮林子偉上場空間

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 林子偉 先發
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP