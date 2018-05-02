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楊俊瀚200破全國 全大運收下個人第3金[影]

發稿時間：2018/05/02 15:14

最新更新：2018/05/02 15:39

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雅加達亞運國手、台灣體大短跑名將楊俊瀚，是台灣男子100、200公尺雙料全國紀錄保持人，他2日在107年全國大專校院運動會男子組200公尺決賽，飆出20秒33的成績，刷新自己締造的20秒53全國紀錄，拿下本屆大運會個人第3面金牌。 中央社記者龍柏安攝 107年5月2日雅加達亞運國手、台灣體大短跑名將楊俊瀚，是台灣男子100、200公尺雙料全國紀錄保持人，他2日在107年全國大專校院運動會男子組200公尺決賽，飆出20秒33的成績，刷新自己締造的20秒53全國紀錄，拿下本屆大運會個人第3面金牌。 中央社記者龍柏安攝 107年5月2日

（中央社記者龍柏安桃園2日電）戒掉偷瞄計時器的老毛病，「台灣最速男」楊俊瀚今在107年全國大專校院運動會男子200公尺決賽，出彎道後便一路領先，最終飆出20秒33全國新猷，輕鬆奪金。

雅加達亞運國手、台灣體大短跑名將楊俊瀚，是台灣男子100、200公尺雙料全國紀錄保持人，今天他在上午200公尺準決賽僅繳出21秒48，沒想到下午決賽他大幅刷新自己在2015年在全國運動會所締造的20秒53全國障礙，同時包含100公尺、400公尺接力在內，這也是他本屆大運會個人所拿下的第3金。

楊俊瀚笑說，比賽過程中，他沒有分神去看計時器，所以也不知道自己跑得如何，看到成績後才驚覺「怎麼破這麼多」接下來他一度擔心是否會超風速，導致紀錄不算，好在官方紀錄顯示，場風是每秒順風1.4公尺，沒超過2公尺上限。

教練陶武訓坦言，近來訓練重點都放在200公尺，也是評估亞運較有機會奪牌的項目，他強調：「破全國是在預期內，能破這麼多是真的是驚喜。」

教練早有預言能破全國，楊俊瀚坦承，他的確有想像過，畢竟訓練有加入新的東西，不論熱身方式、課表都有調整，不過今天是大運會的第4天，身體也有些疲勞，因此200公尺決賽下場時，他真沒多想，談到8月的亞運，他率直地說：「當然希望能更好。」

楊俊瀚坦言，如果以他今天跑出來的成績，的確有機會在亞運會上爭牌，不過他強調，至於能否摘金，就得看臨場表現與穩定性，他說：「如果接下來我的每一趟，都能維持在20秒50以內，我會更有信心，也更有機會。」（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070502

影片來源：MOE SPORTS YouTube頻道
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