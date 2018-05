傳本週宣布退休 美媒：鈴木一朗否認

(中央社記者黃巧雯台北3日綜合報導)外傳美國職棒西雅圖水手隊日籍球星鈴木一朗可能在本週主場賽事宣布退休,不過今天又有另家美媒報導,鈴木一朗已否認這項傳聞。



Root Sports記者亞當(Brad Adam)在廣播節目中透露,根據與鈴木一朗的聯繫對話內容,感覺本週水手隊主場賽事,將是鈴木一朗在大聯盟的最後賽事,鈴木一朗應該會想要以水手隊球員身分退休。



不過,才時隔一天,美國雅虎記者舒茲(Jordan Schultz)今天在推特上指出,經詢問鈴木一朗有關外界傳聞,鈴木一朗否認要退休。





For those asking, #Mariners OF #Ichiro Suzuki tells me he is NOT retiring.