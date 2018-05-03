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聯準會利率按兵不動 逐步升息政策不變

發稿時間：2018/05/03 11:48

最新更新：2018/05/03 12:08

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美國聯邦準備理事會2日一如預期維持利率不變，同時暗示決策者並未對近期通貨膨脹上升過度擔憂，重申逐步升息政策不變。圖為聯準會主席鮑爾。（中央社檔案照片）美國聯邦準備理事會2日一如預期維持利率不變，同時暗示決策者並未對近期通貨膨脹上升過度擔憂，重申逐步升息政策不變。圖為聯準會主席鮑爾。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天一如預期維持利率不變，同時暗示決策者並未對近期通貨膨脹上升過度擔憂，重申逐步升息政策不變。

法新社報導，聯準會說通膨走勢已上揚，但表示2%目標是「對稱性的」，意味存在上下波動的空間。

為期兩天的貨幣政策會議結束時，聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC）也重申，基準貸款利率預期將持續「逐步增加」；聯準會上一次宣布升息是在今年3月。

聯準會偏好的個人消費支出價格指數（Personal Consumption Expenditures price index）成長率3月達到2%目標，為近一年來首次。去除波動的食物與能源價格後，「核心」通膨指標來到1.9%。

2017年通膨率持續處於低點，主要受到手機價格戰等暫時性因素影響，使期望藉由強勁招聘速度來抑制工資並推高價格的官員受挫。

不過，聯邦公開市場委員會在聲明中說，自上一次召開會議以來，標題及核心個人消費支出（PCE）通膨率已「接近」2%目標。

通膨走揚已撼動金融市場，市場擔心聯準會須以較快速度升息，今年可能會再升息3次，而非先前預估的兩次。

聯邦公開市場委員會說，通膨朝向目標接近，「在12個月的基礎上，可望來到接近委員會對於中期所定的2%對稱目標」。

市場正在觀察聯準會新任主席鮑爾（Jerome Powell）在提振通膨方面，作風是否比前主席葉倫（Janet Yellen）更強硬。

外匯經紀商國協外匯（Commonwealth Foreign Exchange Inc.）首席市場策略師艾席納（Omer Esiner）說：「聯準會並未展現計劃加速緊縮貨幣政策的跡象。」

他說：「實際上，聯準會使用『對稱』一詞來形容2%目標，似乎意味允許通膨略微超標。」

紐約RDQ經濟公司（RDQ Economics）說，用詞改變，似乎暗示「聯準會不太可能對通膨超過2%採取強硬立場」。

聯準會一致決議維持隔夜借款利率介於1.50%到1.75%的目標區間。市場之前大抵預期，聯準會本次會議維持基準利率不變。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070503

延伸閱讀》聯準會主席鮑爾樂觀看經濟 理由是什麼？

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