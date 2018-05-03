蘋概三雄失神 台股重挫百點年線失守

台北股市3日收盤下跌104.63點。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台積電和鴻海失神，終場大立光翻黑，台股今天收盤失守年線下跌104點。法人表示，蘋果財報引發電子走勢偏弱，金融傳產支撐無力，短線台股恐持續探低。



台股開盤跌破10600點大關，主要電子權值股拉回修正，金融走勢偏弱，5日均線約10566點以及年線10599點失守。盤中台股一度跌幅超過百點，最低來到10509點，下挫109點，尾盤大立光翻黑，台股終場大跌104.63點，收10514.18點，成交量新台幣1230.51億元。



主要電子權值股失神，台積電終場收在220.5元，跌1.1%。鴻海終場收在80.1元，跌2%。股王大立光翻黑終場收在3685元，小跌0.4%。



聯發科收在320元，跌3.3%。可成收在321.5元，跌3.4%。日月光投控終場收在75.1元，跌0.79%。



金控股支撐力道有限，國泰金收在52.9元，跌1.1%，富邦金收在50.4元，跌1.7%，中信金收在21.1元，跌0.2%。



傳產股塑膠跌1.1%，食品跌1.8%，鋼鐵跌1.6%，水泥跌2.9%。



兆豐國際投顧指出，台股逢年線支撐反彈無力，短線殺出，加上外資法人偏空、新台幣兌美元匯率走貶，台股年線支撐不強。



展望台股後市，兆豐國際投顧表示，蘋果（Apple）財報非硬體表現相對較佳，硬體恐有庫存疑慮，引發近期電子股走勢偏弱，此外金融和傳產族群支撐無力，預期短線台股可能持續弱勢探低，不排除回測前波低點。（編輯：黃國倫）1070503