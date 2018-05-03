周伯勳被控性侵 遭台啤暫停所有活動及賽程

SBL球員周伯勳遭控性侵，台酒公司表示，全面暫停周伯勳所有活動及賽程，靜候司法調查。（圖取自周伯勳Rubio#20臉書粉絲專頁www.facebook.com/rubiochou20）

（中央社記者邱柏勝台北3日電）SBL台啤籃球隊員周伯勳2月在KTV陽台與女子發生性關係，事後遭當事人提告性侵，目前由台北地檢署偵辦中。台酒公司表示，今天起全面暫停周伯勳所有活動及賽程，靜候司法調查。



周伯勳2月參加一場在台北市的KTV舉辦的派對，期間與一女子在KTV陽台發生性關係，女方事後到醫院驗傷，並向警方報案指控遭周伯勳「撿屍」性侵。



周伯勳接受警方詢問時表示，是在雙方同意下發生性關係，警方詢後將案件移送法辦。目前周伯勳已委託律師處理，暫不對外發言，球團也尚未對外表示意見。



台灣菸酒公司今天發布聲明表示，儘管周伯勳涉案情節目前正在司法程序中，台酒公司已要求台灣啤酒籃球協會高度檢視台啤籃球隊的管理，今天起全面暫停周伯勳所有活動及賽程，靜候司法調查。



台酒公司表示，台啤籃球隊球員委任契約載明，球員若有違反公共秩序或善良風俗行為者，球隊得視情節輕重，施以停止出賽或罰款等懲處。



台酒公司強調，台啤籃球隊是台酒公司每年投入相當經費，捐助台灣啤酒籃球協會所成立的球隊，球隊與球員簽訂委任契約，內容除規範球員成績表現、球員義務及行為，同時在終止契約事由也載明，球員不得有違反球隊形象或聲譽行為，更嚴禁球員有重大違紀等或其他違反公共秩序或善良風俗行為。（編輯：林淑媛）1070503