台塑砸187億買內湖3大棟辦公樓

台塑企業四大公司同時宣布，共砸下新台幣187億元買下北市內湖區南京東路6段台北企業總部園區3大棟辦公樓。（圖取自美孚建設股份有限公司 Youtube頻道）

（中央社記者韋樞台北3日電）台塑企業所在的辦公大樓正進行都更審議程序，今天台塑企業四大公司同時宣布，共砸下新台幣187億元買下北市內湖區南京東路6段台北企業總部園區3大棟辦公樓，廣達3萬餘坪。



台塑企業四大公司今天同步發布重大訊息，考量未來營運發展需要，四大公司決定向全球人壽公司及美孚建設公司，購置位於台北市內湖區南京東路6段「台北企業總部園區」（T-CBD） A1、A2、A5等3大棟辦公大樓。



台塑企業總管理處表示，四大公司各出資46.75億元，共計187億元，共買下3大棟廣達5433.5坪土地、3萬731.24坪的建物，以及超過500個停車位，各家持有1/4產權，供未來舊辦公大樓實施都更後，四大公司連同子公司及總管理處等一起搬遷過去。



台塑企業總管理處指出，目前正在使用的舊辦公大樓正向北市府申請更新審議階段，預計2020年底才能完成，台塑四大企業近期董事會通過這項房地產交易後，即可著手規劃各項搬遷作業，按預定進度至少要2021年才能開始搬遷。（編輯：林沂鋒）1070503