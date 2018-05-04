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鈴木一朗職棒生涯27年 日美都寫紀錄

發稿時間：2018/05/04 08:37

最新更新：2018/05/04 09:00

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zoom in 美國職棒大聯盟西雅圖水手隊選手鈴木一朗，至今在日本與美國職棒共走過約27年，深受球迷喜愛。（圖取自MLB臉書www.facebook.com/mlb）美國職棒大聯盟西雅圖水手隊選手鈴木一朗，至今在日本與美國職棒共走過約27年，深受球迷喜愛。（圖取自MLB臉書www.facebook.com/mlb）

（中央社記者黃名璽東京4日專電）美國職棒大聯盟西雅圖水手隊選手鈴木一朗，從1991年開啟職業生涯後，至今在日本與美國職棒共走過約27年，也在兩國寫下多項紀錄，表現亮眼，深受球迷喜愛。

美國職棒大聯盟（MLB）西雅圖水手隊今天宣布，日本籍老將外野手鈴木一朗將轉任球團特別助理，自今天開始生效，他本季雖然不會再上場比賽，但仍將積極參與球團比賽與訓練。

日本放送協會（NHK）報導，現年44歲的鈴木一朗，1991年就讀愛知工業大學名電高等學校時，以日本職棒選秀第4順位進入歐力士隊，開啟他風光的職業生涯。

鈴木一朗進入職棒第3年的1994年，當時歐力士隊總教練將鈴木一朗的出場登錄名字，從漢字的「鈴木一朗」改成日文片假名的「一朗」；鈴木一朗也因為獨特的打擊姿勢受到關注，這一年，他達成日本職棒首次單季200支安打的紀錄。

鈴木一朗此後連續7年擔任隊上首位打者，表現亮眼，並在2000年時以入札制度進入美國職棒西雅圖水手隊，一圓挑戰美國職棒大聯盟的夢想。

鈴木一朗進入水手隊的第一年就十分活躍，能打能跑讓他得到「安打製造機」稱號，被選為美國聯盟新人王及最優秀選手。

進入大聯盟的鈴木一朗延續日職亮眼表現，每年都交出200支以上安打成績，2004年甚至以單季262支安打創下大聯盟紀錄。

鈴木一朗在國際賽表現同樣不俗，除了是2006年首次舉辦的世界棒球經典賽（WBC）日本隊奪冠的關鍵球員，在2009年第2屆WBC時，更從南韓投手手上敲出致勝適時安打，對日本連續2屆奪冠做出貢獻。

2010年時，鈴木一朗達成大聯盟史上連續10年單季200支安打紀錄，但隨後在2011年首次出現單季安打未達200支，並在2012年球季中轉隊到紐約洋基隊。

鈴木一朗2015年再轉隊到邁阿密馬林魚隊，雖然非擔任先發外野手，出場機會有限，但仍持續自主訓練，2016年以日美合計生涯安打數4256支創下美國大聯盟紀錄，接著再以大聯盟生涯3000支安打數，成為大聯盟史上第30人達此成績的球員。（編輯：屈享平）1070504

延伸閱讀》大聯盟官網：鈴木一朗就像一個活的傳奇

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