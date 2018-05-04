全球景氣穩健復甦 3月製造業轉亮黃藍燈

台灣經濟研究院3月製造業景氣燈號擺脫衰退藍燈，轉亮黃藍燈。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡怡杼台北4日電）受惠全球經濟穩健復甦、工作天數恢復正常等，台灣經濟研究院3月製造業景氣燈號擺脫衰退藍燈，轉亮黃藍燈，同時，台經院維持今年全年製造業景氣燈號黃藍燈不變。



台灣經濟研究院今天公布107年3月製造業景氣概況，3月景氣信號分數較2月增加2.14分，整體製造業景氣燈號由2月的藍燈轉為低迷的黃藍燈。至於全年預測方面，台經院則維持2018年整體製造業景氣燈號為黃藍燈。



台經院表示，儘管電子產業淡季效應仍存，但受惠於全球景氣穩健復甦、工作天數恢復正常、配合國際原物料行情上揚，推升國內3月製造業相關數據的年增率皆由負轉正，如出口、外銷訂單與工業生產指數等，製造業廠商對3月景氣看法較2月轉好，拉抬原物料投入、需求、經營環境與售價面指標表現。



就細部產業來看，在機械設備業方面，台經院表示，受惠於中國大陸、日本持續擴大對國內機械產品的採購，使得機械設備產業3月整體營收和出口值皆大幅成長，拉抬需求面與經營環境面指標表現，因此，機械設備業景氣燈號轉為持平的綠燈。



在電子零組件方面，台經院指出，因工作天數回復正常、新興運用科技趨勢需求強勁，加上大陸手機庫存調整已近尾聲，推升3月電子零組件出口年增率高達21.50%，創下自2017年3月以來新高，帶動需求面指標表現，但蘋果新機動向未明、加密貨幣挖礦運算市場需求不確定升高、美中貿易摩擦等問題，因此景氣燈號僅轉為低迷的黃藍燈。



展望2018年，台經院指出，受惠全球景氣持續復甦，連帶影響國內第1季外貿表現優於原先預期，加上民間消費有所提升，各研究機構紛紛上調今年國內經濟成長率預測。不過，後續仍有一些不確定因素可能會影響經濟表現，因此，維持今年整體製造業景氣燈號為黃藍燈的預估。



台經院表示，後續不確定因素發生，可能影響經濟表現的變數包含中美貿易摩擦、中國大陸新政後續效應、匯率與國際原油價格走勢、蘋果手機新品創新程度等因素，都將為後續國內總體經濟帶來不確定性的風險。



製造業景氣燈號主要就民生、石化橡膠、金屬機械、電子電機、運輸等製造業產業的需求、經營環境、售價、成本以及原物料投入進行評分，依信號值，紅燈代表繁榮；黃紅燈代表揚升；綠燈代表持平；黃藍燈代表低迷；藍燈代表衰退。（編輯：林興盟）1070504