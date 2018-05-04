美財政部長梅努欽：與中方有良好交流

美國財政部部長梅努欽4日表示，他率領的美方代表團與中方有非常良好的交流。（圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）
（中央社北京4日綜合外電報導）美國財政部部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天表示，他率領的美方代表團與中方有非常良好的交流。今天是他訪中的第2天，也可能是雙方在北京談話最後一天。
路透社報導，外界認為要在為期兩天的行程中達成突破性協議，從根本改變中國經濟政策的可能性不高。不過中國的一套短期措施，可能會讓美國推延對價值約500億美元中國商品課徵關稅的決定。
外界預期梅努欽和中國國務院副總理劉鶴進行的討論，將涵蓋一系列貿易糾紛問題，包括強制性技術轉移與國家對技術發展的補貼等。
梅努欽離開下榻飯店時告訴記者：「我們有非常良好的交流。」他沒有多做其他發言。
中方目前尚未對雙方談話置評。中國曾揚言要對美國採取同樣的措施進行報復，包括對美國大豆和飛機徵稅。
英文版「中國日報」今天在社論中指出，兩國之間醞釀已久的緊張局勢凸顯出差距變的有多小，以及「要讓雙方都滿意有多困難」。
社論還指出，這需要雙方的妥協。「如果雙方對互相讓步有切合實際的預期，就能達成雙方都能接受的協議」。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1070504
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