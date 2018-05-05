陳偉殷馬林魚先發對紅人 4局失4分退場敗投候選人

美國職棒MLB邁阿密馬林魚台灣左投陳偉殷4日迎戰辛辛那提紅人隊，主投4局失4分，目前是敗投候選人。（圖取自馬林魚隊臉書 www.facebook.com/Marlins）
（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）美國職棒MLB邁阿密馬林魚台灣左投陳偉殷今天迎戰辛辛那提紅人隊，主投4局失4分，被敲2支全壘打，5局上被換下。陳偉殷退場時，馬林魚以1比4落後，目前是敗投候選人。
陳偉殷本季第2度先發，客場迎戰紅人隊，1局下先遭紅人第4棒斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）轟出3分砲，緊接著又被第5棒杜瓦（Adam Duvall）敲出陽春砲，首局掉4分。
陳偉殷接下來穩住陣腳，2至4局未再掉分，其中4局下還投出三上三下。不過，陳偉殷此役用球量偏多，主投4局就用掉82球，其中47球為好球。
馬林魚打線受制於紅人先發投手羅瑪諾（Sal Romano）封鎖，直到5局上才由第8棒布林森（Lewis Brinson）擊出中外野方向陽春砲，打破鴨蛋。
馬林魚隨後將擔任先發第9棒的陳偉殷換下，由李維拉（Yadiel Rivera）代打，陳偉殷結束投球任務。
陳偉殷這場比賽主投4局，被擊出5支安打，包括2發全壘打，送出2次三振、4次保送，失掉4分都是自責分，防禦率由賽前的1.69升至4.82。馬林魚此役若輸球，陳偉殷將吞下本季首敗。（編輯：陳俊碩）1070505
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