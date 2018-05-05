王維中肩肘疲勞 退出一軍暫時休息

在南韓職棒NC恐龍隊效力的台灣左投王維中，近來向球團反映肩肘疼痛，因而暫時退出一軍陣容。（中央社檔案照片）
（中央社記者姜遠珍首爾5日專電）在南韓職棒NC恐龍隊效力的台灣左投王維中，因肩膀和手肘出現疲勞現象，暫時退出一軍進入休息期，令趕往球場看球的球迷深感惋惜。
南韓「日刊體育」今天報導，王維中原先被安排在「兒童節」的今天，在客場光州與地主起亞虎隊交鋒，孰料，最近他向球團反映自己肩肘疼痛，因而暫時退出一軍陣容。
報導指出，NC恐龍隊為保護本球季參賽7場、投出3勝1敗、平均自責分為2.4的王牌王維中，決定讓他休息一輪的先發，再看情況。
南韓「體育世界」（Sports World）今天報導，NC恐龍隊讓王維中「下放」到二軍「休息」。
報導稱，王維中是大家所公認的NC恐龍隊當家投手，除了4月11日在昌原馬山迎戰KT巫師隊外，每場都投了6局以上，除了4月17日在首爾高尺巨蛋球場出戰地主NEXON英雄隊之外，最近5場中有4場都投出100個球以上。
報導指出，在美國職棒大聯盟和小聯盟屬於牛棚投手的王維中，或許在韓國職棒的出場太過緊湊，已呈現出疲勞跡象且球速也較當初有些減退。
南韓媒體OSEN今天引述NC恐龍隊總教練金卿文透露，王維中的球速已較球季剛開始時有些減退，且他的肩肘也不會立即好轉，因此，決定將他從一軍中除名，暫時給他一段休息期，原本今天在光州出戰起亞虎隊的先發，也換他人上陣。
對於王維中的就醫診斷，NC恐龍隊透露，尚未敲定時間，正打算跟王維中商量。（編輯：王同禹）1070505
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