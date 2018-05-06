紐西蘭羽賽 王齊麟李佳馨混雙奪冠[影]

台灣新生代羽球組合王齊麟（後左）與李佳馨（後右），6日在紐西蘭公開賽混雙決賽，以2比1擊敗南韓組合，勇奪冠軍。（圖取自BWF臉書www.facebook.com/bwfbadminton）

（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣新生代羽球組合王齊麟與李佳馨，今天在紐西蘭公開賽混雙決賽，以2比1擊敗南韓組合徐承宰、蔡侑玎，勇奪冠軍，這也是台灣近10年來，首度在這項賽事拿下混雙冠軍。



世界排名19的王齊麟與李佳馨，在這次紐西蘭公開賽名列大會第3種子，「王李配」今在混雙決賽，歷經1小時又5分鐘、3局苦戰，才扳倒南韓組合奪冠，稍晚王齊麟男雙將再和陳宏麟合拍，挑戰大會男雙第2種子的印尼組合，希望能再添一座冠軍。



總獎金15萬美元（約新台幣448萬）的紐西蘭公開賽，是屬羽球世界巡迴賽超級300系列，去年王齊麟和陳宏麟拿下男雙冠軍，今年兩人不但再次打進決賽，尋求2連霸外，王齊麟也將挑戰自2008年陳宏麟與周佳琦後，第3位在紐西蘭公開賽獨攬雙冠的台灣球員。



「王李配」開局曾陷3比8落後，兩人靠著耐心周旋追回失分，於比賽後半段和對手一路纏鬥，在18比19之際，「王李配」連下3分，以21比19率先開胡。



次局「王李配」仍和對手一路鏖戰，在7比7後，兩人橫遭亂流，遭對手一波14比7的攻勢拉開差距，以14比21棄守，比賽也回歸原點，將靠第3局決勝負。



決勝局「王李配」重新找回節奏，開局就取得7比3領先優勢，就算5度被對手追平，好在兩人臨危不亂，在15比15平手後連拿4分，重新取得超前，並穩住勝基，最終以21比19有驚無險拿下，也登上紐西蘭公開賽混雙王座。（編輯：張芷瑄）1070506



