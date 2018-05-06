紐西蘭羽賽王齊麟雙冠 近十年台將首人[影]

紐西蘭羽球公開賽男雙決賽，台灣好手王齊麟和陳宏麟聯手奪冠。（圖取自BWF — Badminton World Federation臉書粉絲專頁www.facebook.com/bwfbadminton）

（中央社記者龍柏安台北6日電）羽球年輕好手王齊麟上午才剛和李佳馨拿下混雙冠軍，他下午提拍再戰，和陳宏麟聯手在紐西蘭公開賽男雙決賽，以直落二掃下印尼組合完成2連霸，並在本屆紐西蘭公開賽獨攬雙冠。



總獎金15萬美元（約新台幣448萬）的紐西蘭公開賽，屬羽球世界巡迴超級300系列，冠軍積分為7000分，王齊麟包攬混雙與男雙兩冠，成為繼搭檔陳宏麟於2008年後，近十年來首位在紐西蘭獨攬雙冠的台灣男子球員。



世界排名第8的陳宏麟與王齊麟，是今年大會男雙頭號種子，「王陳配」決賽對手是世界排名21的印尼組合安格里亞萬（Berry Angriawan）與哈迪安托（Hardianto Hardianto），兩組人馬過去僅在今年印尼公開賽16強交手，當時「王陳配」以直落二輕鬆淘汰對手晉級。



兩組人馬移師紐西蘭對決，「王陳配」首局浪費12比4領分優勢，一度被14比15逆轉超前，好在「王陳配」絕處逢生連趕4分再次扭轉戰局，以21比17先下一城。



次局「王陳配」謹記教訓，僅開局短暫微幅落後，在8比7領先之際，拉出一波5比1攻勢，從此一路領先直至終場，以21比17解決對手，「王陳配」成為賽史自2002年後，首組成功連莊的男雙組合。（編輯：方沛清）1070506









延伸閱讀》紐西蘭羽賽 王齊麟李佳馨混雙奪冠精彩瞬間看這裡