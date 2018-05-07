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大谷翔平6局失2分 第3勝到手

發稿時間：2018/05/07 09:09

最新更新：2018/05/07 09:32

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大谷翔平（圖）6日先發6局好投，加上隊友楚勞特敲出本季第12轟，天使終場以8比2擊敗地主西雅圖水手隊。（共同社提供）大谷翔平（圖）6日先發6局好投，加上隊友楚勞特敲出本季第12轟，天使終場以8比2擊敗地主西雅圖水手隊。（共同社提供）

（中央社西雅圖6日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日籍「二刀流」選手大谷翔平，今天先發6局好投，加上隊友楚勞特（Mike Trout）敲出本季第12轟，天使終場以8比2擊敗地主西雅圖水手隊。

路透社報導，大谷是自4月24日左腳踝輕微扭傷後首度踏上投手丘先發，前6局僅被打4支安打未失分，直到第7局才遇到麻煩。

水手隊在第7局突破大谷的封鎖，哈尼格（Mitch Haniger）中外野安打，希利（Ryon Healy）在2好3壞時相中大谷一顆時速81.2英里（約130公里）的滑球，一棒敲出2分砲，個人本季第5轟。大谷挨轟後又保送了祖尼諾（Mike Zunino）被換下場，由阿爾瓦雷茲（Jose Alvarez）中繼。

大谷今天主投6局被打6支安打失2分，另投出2次保送及6次三振，本季投球成績3勝1敗。

天使隊強棒楚勞特6局從水手隊中繼投手布萊德福（Chasen Bradford）轟出3分砲，將比數擴大為6比0，天使隊第9局又追加2分。天使贏球後，與水手隊的3場系列賽拿到2勝，客場戰績13勝3敗。

水手隊先發投手赫南德茲（Felix Hernandez）5.2局投球被敲7安掉5分吞敗，投出4次保送、5次三振，本季投球成績4勝3敗。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070507

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