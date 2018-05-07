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股王大立光飆漲停 台股站上10600點

發稿時間：2018/05/07 14:20

最新更新：2018/05/07 14:38

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蘋果概念股7日反彈，加上受惠漲價循環的被動元件族群表現積極，台股加權指數終場收在10604.91點，上漲75.54點。（中央社檔案照片）蘋果概念股7日反彈，加上受惠漲價循環的被動元件族群表現積極，台股加權指數終場收在10604.91點，上漲75.54點。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北7日電）蘋果股價上週五大漲，帶動蘋果概念股3大指標今天齊步上揚，股王大立光飆漲停到4000元，指數終場站穩10600點整數關卡；分析師認為，在新台幣轉強前，操作上仍應避免追高。

美國投資名人巴菲特增加蘋果（Apple）持股，帶動蘋果股價上週五大漲，蘋果概念股今天反彈，加上受惠漲價循環的被動元件族群表現積極，台股加權指數終場收在10604.91點，上漲75.54點，漲幅0.72%，成交值新台幣1250.08億元。電子股漲0.93%，金融股漲0.28%。

4月營收優於預期的光學鏡頭廠大立光一路走堅，收盤鎖上漲停價4000元；鴻海盤中漲幅擴大，收81.6元，上漲1.49%；台積電多空交戰一度翻黑，收在223.5元，小漲0.22%。

外資點名被動元件族群受惠漲價循環，龍頭股國巨攻上漲停741元，帶動華新科、禾伸堂、日電貿、信昌電、大毅皆收漲停，分別為249.5元、177元、77.8元、64.9元、61.7元。

金融股普遍上揚，富邦金漲0.4%，收50.3元；國泰金漲0.38%，收53元；兆豐金漲0.78%，收26元；中信金漲0.24%，收21.1元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰今天表示，台幣貶值趨勢未變，台積電展望保守，技術面維持價量背離，台股加權指數恐維持弱勢格局，在新台幣轉強前，操作上仍應避免追高，預估本週指數區間為10300點到10700點。（編輯：張均懋）1070507

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