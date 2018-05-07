周思齊接掌球員工會 自爆曾領失業補助

新任中華職棒球員工會理事長周思齊7日完成交接儀式，並提出未來4大工作方向，致詞時提及過去曾透過工會協助申請失業補助、領取救濟金，感觸良多。中央社記者黃巧雯攝 107年5月7日

（中央社記者黃巧雯台北7日電）新任臺北市職業棒球員職業工會理事長周思齊今天上任提出健全團體協約機制等4大工作方向，他曾因球隊遭除名而失業，並透露當時在工會協助下，曾領失業補助。



球員工會今天舉行理事長交接儀式，卸任理事長胡金龍透露，當初沒想過要接任理事長職位，但心裡想說：「既然大家把這個票投給我，我就要好好做好，我的個性不然不做，要做就要做到最好。」



談到選周思齊擔任理事長原因，胡金龍指出，周思齊在中華職棒待很久，經歷過職棒最好到最不好的時候，周思齊曾提到有段期間每天打球時總是提心吊膽，擔心球隊解散或失業，相信周思齊對提升球員保障有些想法，以吸引更多好手投入職棒。



周思齊過去曾經歷米迪亞暴龍隊「黑米事件」，球隊遭到除名，一度因此失業，後來透過特別選秀會中加入兄弟象隊（目前為中信兄弟），他提到，曾在球員工會幫助下，向勞工局申請失業補助以及就業補助津貼，令他感觸深刻。



周思齊今天上任後提出健全團體協約機制、球員國際賽權益保障落實、善盡社會責任與延續公益活動，以及強化球員退役照顧機制等4大工作方向，他提到有關職業選手參加國家代表隊失能險部分，已列入國體法規範。



球員肖像權部分，周思齊表示，工會持續向各球隊爭取，但仍需花時間協調，他強調「革命尚未成功，同志仍須努力」。



目前中職4隊球員已有97%加入球員工會，至於是否希望球員都加入，周思齊表示，儘管一個組織中一定有支持和反對聲音，「當然希望全部都加入，那是最棒的」。（編輯：張銘坤） 1070507



