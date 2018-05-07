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元山結束中國尚朋堂 坦言沒接地氣

發稿時間：2018/05/07 16:57

最新更新：2018/05/07 17:05

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風扇家電大廠元山科技考量企業資源集中，日前宣布結束虧損多年中國尚朋堂業務。圖為元山科技LOGO。（圖取自元山家電臉書www.facebook.com）風扇家電大廠元山科技考量企業資源集中，日前宣布結束虧損多年中國尚朋堂業務。圖為元山科技LOGO。（圖取自元山家電臉書www.facebook.com）

（中央社記者江明晏台北7日電）風扇家電大廠元山科技結束虧損多年中國尚朋堂業務，元山認為，沒有「接地氣」是主要重點，加上市場競爭激烈、電商布局太慢，導致業務陷入長期虧損。

風扇家電大廠元山科技考量企業資源集中，日前宣布結束虧損多年中國尚朋堂業務，退出中國大陸品牌業務，未來不需再認列中國大陸營業虧損、無形資產減損與庫存減損，將更多資源投注在熱傳導事業，強化汽車、雲端等高階零組件布局。

元山強調，2011年接手中國尚朋堂業務，總計虧損1.04億元，每年影響元山每股稅後盈餘（EPS）超過0.5元，雖然中國大陸市場商機龐大，但考量公司資源之後，決定專注經營，結束中國尚朋堂業務，已預訂出售給中國大陸當地廠商「廣東尚朋堂」，商標與庫存預計出售人民幣2000萬元，將在今、明兩年分次貢獻帳上現金，也可以擺脫虧損包袱。

同時元山也將處分目前以出租為用途的上海廠房，可望挹注今年獲利，彌補虧損。法人預估，上海土地廠房，預計處分金額以合理市價推估約在人民幣5000萬至6000萬元（約新台幣2億3344.3萬元至2億8013.16萬元）。

元山發言人劉賢文今天受訪時表示，中國大局勢變化，電商強勢發展、家電類競爭對手多，考量中國尚朋堂業務長期虧損，已預訂出售給中國大陸當地廠商，後續將更聚焦家電、電子熱傳事業部。

他坦言，沒有「接地氣」是主要重點，因為市場競爭激烈、電商布局太慢，不夠融入當地市場，他舉例，大陸知名家電通路國美、蘇寧的小型店面都比台灣還要大，同時也高估「尚朋堂」在中國大陸的知名度，因此發展不如預期。

劉賢文進一步說，觀察中國大陸線上線下的小家電市場，美的、九陽、蘇泊爾就占據高達80%的市占，剩下20%則由美系、日系、歐系品牌瓜分，認為尚朋堂要突圍很辛苦，因此採取出售商標的策略，但仍持續耕耘中國大陸家電代工市場。

劉賢文坦言，元山在中國大陸電商布局反應太慢，但他也觀察到大陸電商如天貓已在調整後續運作，原先只要申請就能開店，但後來限縮到旗艦店，又進一步調整限制，認為未來大陸電商市場可能會面臨一波盤整。

但他不認為中國大陸市場完全沒有機會，畢竟每家廠商有不同優勢與劣勢，找到對的策略還是有機會獲得更好的發展。（編輯：李信寬）1070507

延伸閱讀》元山出售中國尚朋堂 看旺汽車風扇起飛

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