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國營事業調薪 中油台電調幅達3.2%

發稿時間：2018/05/08 13:18

最新更新：2018/05/08 13:46

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行政院長賴清德去年拍板軍公教加薪3%，經濟部國營事業也跟進，台電、中油平均調薪幅度為3.2%。（中央社檔案照片）行政院長賴清德去年拍板軍公教加薪3%，經濟部國營事業也跟進，台電、中油平均調薪幅度為3.2%。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北8日電）行政院長賴清德去年拍板軍公教加薪3%，經濟部國營事業也跟進，經濟部已核定台電、中油平均調薪幅度為3.2%，台糖、台水調薪幅度仍在核定中。

經濟部轄下4家國營事業分別向經濟部國營事業委員會提報調薪幅度，其中台電、中油較早提報，幅度分別為3.9%及3.6%，經經濟部核定後調幅為3.2%。台電、中油都表示，會依照薪等級別調薪。

台糖及台水則都提報3%調幅，經濟部仍在核定中。台水表示，待調幅核定後，會按照董事長郭俊銘先前所說，基層人員調幅略高於高層人員的方式調整；台糖則表示會採取一致調幅。

經濟部國營會發言人邱萬金表示，核定幅度主要考量去年度經營績效，台電、中油都有達到預算目標，且在天災等特殊事件發生時，第一線員工都必須到現場及時搶修，為鼓勵現職人員，並吸引更多優秀人才投入，因應未來經營挑戰，因此核定平均調薪3.2%。

邱萬金說，核定平均調幅後，各國營事業需再擬定具體調薪內容，例如薪資較低的新進人員可能斟酌提高調幅；具體調薪內容待各公司董事會通過後，送國營會備查回覆後即可實施，並追溯至今年1月。

台電發言人徐造華表示，台電員工在穩定供電、搶修工作上都相當努力，也配合政府調薪政策，才提出建議調幅3.9%，希望激勵員工士氣，未來會依照經濟部核定的3.2%進行調整；台電內部已擬定具體調薪內容並經4月董事會通過，現已送國營會，待答覆後即可進行調薪工作。

中油發言人黃仁弘則表示，這次提報調幅是參考往年盈餘狀況，考量已多年未加薪，且配合政府希望透過公務員、國營事業加薪來帶動企業跟進的政策，為公司勞工加薪。

至於媒體報導，行政院因去年815大停電事件，考慮砍中油的2個月考成獎金，黃仁弘表示，中油已在自評時將天然氣項目打零分，但中油業務廣泛，整體平均仍達甲等，希望還是能依照一致的考評制度核定。（編輯：林孟汝）1070508

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