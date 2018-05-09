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新台幣午盤重貶1.57角 逼近30元關卡

發稿時間：2018/05/09 11:12

最新更新：2018/05/09 12:27

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新台幣9日跳空開低，雖有出口商拋匯，但仍擋不住大量美元買盤，午盤暫以29.940元兌1美元作收，重貶1.57角。（中央社檔案照片）新台幣9日跳空開低，雖有出口商拋匯，但仍擋不住大量美元買盤，午盤暫以29.940元兌1美元作收，重貶1.57角。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北9日電）受美元指數勁揚影響，今天新台幣跳空開低，雖有出口商拋匯，但仍擋不住大量美元買盤，午盤暫以29.940元兌1美元作收，重貶1.57角，創逾4個月盤中新低，台北外匯經紀公司成交量暴增至9.52億美元。

外匯交易員指出，美國宣布退出伊朗核協議，恢復制裁伊朗，國際政經不確定性因素再起，推升美元指數突破93，創逾4個月新高。今天匯市一開盤，外商銀隨即大買美元，導致新台幣跳空開低，雖有出口商拋匯，但隨著新台幣貶破29.9元關卡，出口商認為新台幣還會貶值，惜售心態慢慢出現，使新台幣貶幅擴大，午盤重貶1.57角，創逾4個月盤中新低。

展望新台幣後市，外匯交易員表示，外資依然呈現匯出，且進口商、壽險業者對美元需求也強勁，在美元依舊強勢下，新台幣貶值格局未變，短期內就會挑戰30元整數關卡。

新台幣兌美元今天開盤價為29.830元，早盤最高29.830元、最低29.942元，午盤暫收29.940元，貶值1.57角。（編輯：黃國倫）1070509

被動元件族群勁揚 台股突破10700

（中央社記者張建中台北9日電）股王大立光股價突破新台幣4000元關卡，加上被動元件族群股價齊揚，帶動台股持續走高，指數突破10700點關卡。

至10時56分，大盤指數來到10720.18點，漲28.8點，成交量約783億元。

大立光股價在經過8日回檔整理後，今天又恢復強勁走勢，盤中一度達4165元，大漲175元，為多頭指標。台積電股價也有不錯表現，一度達232元，漲4元。

同為蘋果（Apple）概念股的鴻海股價表現相對疲弱，盤中一度達81.8元，跌0.8元。

被動元件族群在漲價題材持續發酵下，股價全面走揚，其中，禾伸堂股價一度漲停，達189元，國巨股價也一度達780元，大漲62元，改寫歷史新高價，同為盤面焦點。

正崴集團旗下勁永、光燿科與崴強科技同步於9日起暫停交易，3家公司是否展開整併備受市場關注，正崴今天股價有不錯表現，盤中一度達40.85元，漲1.55元。

電商業者商店街無預警宣布股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開發行，母公司網路家庭將以每股44元，收購商店街所有流通在外股票，商店街與網家股價同步走跌，商店街股價一度達43.05元，跌1.45元，網家一度達129.5元，跌8元。

整體電子類股指數漲逾0.5%，為推升大盤指數走揚的一大助力。傳統產業股則是漲跌互見，包括水泥、食品與鋼鐵等類股同步走跌，塑膠與觀光類股表現相對強勢，類股指數同步上漲。（編輯：張均懋）1070509

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