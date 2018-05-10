/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 馬來西亞 中華電信 民視 伊朗
> rss

陳偉殷馬林魚先發戰小熊 敲出球季首安卻吞第2敗

發稿時間：2018/05/10 03:58

最新更新：2018/05/10 07:47

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
效力MLB邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，9日作客先發出戰芝加哥小熊隊，他雖在3局上敲出大聯盟生涯首安，卻慘遭小熊重擊，只投3局就狂失9分。（圖取自陳偉殷臉書www.facebook.com/WILLWINCHEN）效力MLB邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，9日作客先發出戰芝加哥小熊隊，他雖在3局上敲出大聯盟生涯首安，卻慘遭小熊重擊，只投3局就狂失9分。（圖取自陳偉殷臉書www.facebook.com/WILLWINCHEN）

（中央社記者鄭崇生華盛頓9日專電）邁阿密馬林魚隊今天派左投陳偉殷先發、作客出戰芝加哥小熊隊，儘管陳偉殷擊出今年球季的首支安打，但僅投3局就失9分，苦吞第2敗。

小熊隊終場以13比4大勝馬林魚隊，而陳偉殷投3局失9分退場，吞下敗投，其中，他在3局遭遇亂流，被小熊隊敲出6支安打、包括5支長打、失8分，這場比賽後，他的防禦率也飆升至10.22。

陳偉殷今天排在第9棒，他3局上半上場打擊，面對小熊隊投手昆塔納（Jose Quintana）投出的第1球，就敲出穿越投手丘的一壘安打，這也是陳偉殷今年球季的首支安打、大聯盟生涯第2安。

儘管打擊開張，但投球表現今天卻不盡理想，先是在1局下半對上小熊隊第2棒布萊恩（Kris Bryant）被敲出陽春全壘打，這也是布萊恩的大聯盟生涯第一百轟，到了3局下半，陳偉殷更遭遇小熊打線狂掃。

小熊隊包括黎卓（Anthony Rizzo）及羅素（Addison Russell）在3局分別敲出3分全壘打及2分全壘打，總計小熊隊在3局敲出6支安打、包括2支全壘打，也讓陳偉殷創下單局失8分的最差紀錄。

總計陳偉殷這場比賽投出68球，其中有39個好球，遭擊出7支安打、其中有3支是全壘打，投出2次四壞、1次三振，失掉9分全為責失分，陳偉殷傷癒復出後，今年球季目前為1勝、2敗。（編輯：紀錦玲）1070510

陳偉殷MLB首安出爐 投3局卻狂失9分

（中央社記者鄭崇生華盛頓9日專電）效力美國職棒大聯盟MLB邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，今天作客先發出戰芝加哥小熊隊，他雖在3局上敲出大聯盟生涯首安，卻慘遭小熊重擊，只投3局就狂失9分。

小熊隊打線來勢洶洶，3局結束已從陳偉殷手中攻下9分。陳偉殷投完3局被換下場，成敗戰投手候選人。

馬林魚隊隸屬國家聯盟，投手要上場打擊，陳偉殷今天排在第9棒。3局上半，陳偉殷是馬林魚隊這局第一個上場的打席，面對小熊隊投手昆塔納（Jose Quintana）投出的第1球，就敲出中外野方向一壘安打，是他大聯盟生涯首安。

只可惜接下來上場的隊友打擊並不連貫，馬林魚在3局上半未得分。

小熊隊第2棒布萊恩（Kris Bryant）打陳偉殷的球似乎特別得心應手。1局下半，陳偉殷對上布萊恩，被敲出左外野方向陽春全壘打；3局下半，小熊一、三壘有人、1人出局，布萊恩又從陳偉殷手中敲出中外野方向的二壘安打，有1分打點。

小熊隊打線也在3局下大爆發，第4棒的黎卓（Anthony Rizzo）從陳偉殷手中敲出3分全壘打後，小熊隊安打如機槍般狂掃，陳偉殷這局一口氣掉了8分。

3局結束，馬林魚以0比9落後小熊，馬林魚也在4局上半換投，由日籍投手田澤純一上場中繼。這場比賽陳偉殷用球數為68球，其中39個是好球，投3局被打了7支安打，其中挨了3轟。（編輯：陳亦偉）1070510

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 陳偉殷 MLB 馬林魚
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP