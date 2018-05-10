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油價緩漲機制 擬於14日上路

發稿時間：2018/05/10 14:03

最新更新：2018/05/10 14:33

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經濟部油價緩漲機制將在11日提報行政院核定，下週日（13日）例行公告每週油價時，一併公布。（中央社檔案照片）經濟部油價緩漲機制將在11日提報行政院核定，下週日（13日）例行公告每週油價時，一併公布。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北10日電）中東情勢緊張推升國際油價，經濟部次長曾文生今天表示，油價緩漲機制將在明天提報行政院核定，下週日（13日）例行公告每週油價時，一併公布這項緩漲機制，並於下週一（14日）與每週新油價同步生效。

至於媒體報導經濟部規劃在油價緩機制中設定「天花板」價格，也就是當95無鉛汽油漲到每公升新台幣32.5元時，中油與消費者必須各自吸收一半的漲幅；對此，曾文生說，32.5元是否為「天花板」尚未確定，經濟部目前還在思考的是，應該由誰來承擔平穩機制，有沒有入法、立法之必要性？

曾文生表示，緩漲機制研議已有一段時間，經濟部長沈榮津今天中午將召開會議拍板定案，明天提報行政院核定，預期下週日（13日）公布每週油價時，一併公布緩漲機制，下週一（14日）正式上路。（編輯：陸倩瑤）1070510

油價下週估大漲0.5元 95無鉛漲破30元

（中央社記者陳政偉台北10日電）中東情勢緊張推升國際油價，據中油浮動油價機制預估，14日凌晨零時起，國內各式汽、柴油價格每公升估調漲0.5元，95無鉛汽油將漲破30元大關，再創3年半以來新高點。

若以此調漲幅度計算，國內參考零售價分別為92無鉛汽油每公升新台幣28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升26.6元。實際調幅需待中油13日中午正式公布。

其中，以95無鉛汽油來看，若調漲0.5元，調漲後每公升30.1元，則將漲破30元關卡，逼近2014年11月17日30.2元的高點。

中油指出，市場擔心，美國退出國際強權與伊朗間簽訂的核子協議，可能影響伊朗的原油出口量，並帶動中東地緣政治情勢緊張，因而推升國際油價。

依中油資料，本週累計至5月9日的原油指標7D3B每桶均價為73.82美元，較上週71.49元上漲2.33美元。新台幣兌美元匯率29.825較上週貶值0.12元。

因此，根據中油浮動油價機制，預計14日凌晨零時起，國內各式汽柴油每公升零售價，每公升估分別調漲0.5元。（編輯：黃國倫）1070510

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