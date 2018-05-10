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499吃到飽之亂 電信高層：反映經濟現狀

發稿時間：2018/05/10 15:56

最新更新：2018/05/10 16:29

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zoom in 電信三雄限時7天開放全民499吃到飽，電信門市第2天陸續湧入大批申辦人潮，中華電中和南勢角門市一早就「熱鬧得像菜市場」。中央社記者江明晏攝 107年5月10日電信三雄限時7天開放全民499吃到飽，電信門市第2天陸續湧入大批申辦人潮，中華電中和南勢角門市一早就「熱鬧得像菜市場」。中央社記者江明晏攝 107年5月10日

（中央社記者江明晏台北10日電）499吃到飽限時開放全民爆申辦熱潮，中華電各地門市一早就大排長龍，網友比喻這是如同搶購衛生紙的「499之亂」，電信高層直言，4G吃到飽低價成常態，反映經濟現狀。

4G低價吃到飽風暴再起，電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天，擴大全民申辦，將上網吃到飽、網內打到飽下殺不到500元門檻，且開放全民，引爆空前熱潮，吸引不少資費千元以上的用戶解約申辦，昨天開辦首日不只中華電信客服、官網數位門市壅塞掛點，實體門市也湧進大批等待申辦人潮。

以中華電信敦南門市為例，昨晚至營業時間結束人潮還未消化，乾脆拉下鐵門，承諾民眾「今晚辦到完」，並提供奉茶、發點心等服務，還有門市延長營業時間到凌晨2時，據網友指出，中華電今天早上各地許多門市不到開門時間就大排長龍。

家住中和的廖先生表示，上午9時就前往中華電南勢角門市，「現場熱鬧得像菜市場」，等待人數近百人，且雖然他前一晚在APP預約，但到現場還是照順序重排，礙於等待時間太長，只能先行離去。

業者按此盛況推估，這波搶辦熱潮恐會延續至15日半夜，週末時間申辦人潮也不排除暴增。

499吃到飽限時開放全民申辦讓全台第一線電信門市人員累翻，中華電表示，每次進行全面性優惠促銷活動，針對第一線門市及客服人員都會調度適當人力作為因應。

有網友比喻這樣的盛況是「499之亂」，讓人聯想起衛生紙傳漲價後，各賣場衛生紙遭搶購一空的「衛生紙之亂」。

對此，台灣之星總經理賴弦五今天接受中央社記者訪問時表示，4G吃到飽低價成常態，反映長期以來經濟不好，電信產業非常競爭，4G時代業者明明投入更高的頻譜成本與投資建設，但業者不敢漲價，資費繼續殺低，因為消費者無法接受，反映經濟景氣不好，而這也會逐漸影響到業者對先進科技的投資。

業者分析，3G時代，全台電信業總投資約2310億元，帶來1910億元營收，平均用戶投入成本約1萬906元；到4G時代，總投入資金飆高到3780億元，成本成長64%，但營收僅2050億元，每用戶投入成本達1萬5826元。

電信三雄資費殺低，小業者如何生存？賴弦五認為，對於消費者能以平價使用4G樂觀其成，但任何價值與促銷都要回歸到成本結構，電信三雄這次是定調「短期促銷」，短期虧本促銷雖合理，但長期就要看商業模式能不能支撐，和台灣之星一直以來主打4G低價終身吃到飽的模式不一樣，不認為三大電信業者要走長期戰。

中華電信董事長鄭優日前受訪回應，在競爭非常激烈的市場上，廠商通常會在適當時機採取短期促銷，跟百貨公司一樣，因此中華電信把「低價資費」定位為短期性促銷。（編輯：李信寬）1070510

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