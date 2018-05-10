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王建民看自己的紀錄片 直說很害羞

發稿時間：2018/05/10 18:41

最新更新：2018/05/10 18:48

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左起導演陳惟揚、王建民、吳嘉姈、張嘉元，大兒子王鵬硯（前排中），出席王建民紀錄片首映。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年5月10日左起導演陳惟揚、王建民、吳嘉姈、張嘉元，大兒子王鵬硯（前排中），出席王建民紀錄片首映。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年5月10日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯9日專電）旅美棒球好手台灣之光王建民來到洛杉磯，今天出席「後勁：王建民的故事」紀錄片首映。他表示，看自己的故事很害羞，並打趣說若不打球想當個攝影師。

加拿大籍台裔導演陳惟揚（Frank Chen）執導的「後勁：王建民的故事」（Late Life：The Chien-Ming Wang Story），晚間在第34屆洛杉磯亞太影展（Los Angeles Asian Pacific Film Festival）首映。

王建民的太太吳嘉姈和兩個稚齡的兒子，亦師亦友的經紀人張嘉元，曾製作林書豪紀錄片「林來瘋」（Linsanity）也是這部紀錄片的製片人楊明燊，還有導演陳惟揚，以及爭睹王建民風采的球迷們，共同重溫王建民重返大聯盟的艱辛與心路歷程。

看完片長約一個半小時的紀實後，王建民答覆現場觀眾與記者提問表示，看自己的東西很害羞，並說若不打球最想當攝影師，現場泛起笑聲，王建民也露出難得的靦腆笑容。

片中回顧了這位台灣之光當年在紐約洋基隊，連續兩個球季奪19勝的風光，之後因跑壘傷到右腳影響表現，王建民的職棒生涯，頓時從雲端跌落谷底。

中央社記者問王建民，若再來一次是否仍選擇奮不顧身跑壘，還是有所保留？王建民表示，「我還是一樣會努力去跑，因為這就是在球場上的精神」。

他說，「如果沒有受傷，也不會經歷這麼多的努力，可以拍片給小朋友看」，現場響起熱烈掌聲。

這部紀錄片中除了吳嘉姈、張嘉元入鏡外，曾效力洛杉磯道奇隊的左投郭泓志也入鏡現身說法，他說，看到王建民因開刀在肩膀留下的傷疤，當下難過忍住不哭了。

吳嘉姈與張嘉元在鏡頭前則是情緒很滿，回想王建民努力投入，仍遭逢被球隊釋出的厄運，以及錯過小孩的童年而泫然欲泣。王建民最不忍每回球季開始要遠行前，兒子大哭不讓他走的心酸。

「剛開始我是拒絕不想拍這部電影」，王建民在首映後記者會指出，因經紀人勸他，拍這紀錄片可鼓勵有夢的小朋友勇敢圓夢，同時也要證明給那些，說他不能回球場的人「是錯誤的」。

歷時4年多的籌拍，並與王建民一起飛過美國21座城市，導演陳惟揚說，2013年他在賓州的小鎮遇見王建民。

陳惟揚回憶，當時看到這個身形魁梧的大個子，駕駛一輛非常小的出租房車，想必很多人沒見過擠在小車裡的王建民的樣子，於是興起籌拍紀錄片的念頭。

至於王建民之後的生涯規劃？媽媽藉著紀錄片表達希望兒子休息的心疼之情，而片中也穿插王建民，又回到棒球學校有意再試一次的片段。

究竟他的抉擇是甚麼？一段王建民朝著湖水扔棒球，球在水面載浮載沉的畫面，留下耐人尋味的想像空間。

也有球迷問他之前現身洋基隊的春訓基地指導後進，王建民答覆，當教練可以學到更多東西，觀察不同的投手，並學習如何與後進溝通等。

洛杉磯亞太影展明晚舉行頒獎典禮，「後勁：王建民的故事」入圍競賽類國際紀錄片獎項，屆時能否大放異彩備受關注。

另外，台灣導演陳鈺杰執導的「盛情款待」（Omotenashi），則入圍競賽類國際劇情長片，能否得獎也備受期待。

而結束在洛杉磯的首映後，緊接著這部紀錄片將前進北加州，於5月12日在舊金山放映。（編輯：高照芬）1070510

影片來源：Wyc Motions YouTube頻道

延伸閱讀》王建民紀錄片稱不認輸 只想證明能再上大聯盟

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