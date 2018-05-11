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美中貿易新戰火 陸製輪圈將課雙反關稅

發稿時間：2018/05/11 10:42

最新更新：2018/05/11 11:24

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美國國際貿易委員會10日公布，經初裁確認，中國製輪圈有不公平補貼及低價傾銷情況，美國將課徵雙反關稅。圖僅為示意。（取自Pixabay圖庫）美國國際貿易委員會10日公布，經初裁確認，中國製輪圈有不公平補貼及低價傾銷情況，美國將課徵雙反關稅。圖僅為示意。（取自Pixabay圖庫）

美中貿易戰開打篇（中央社記者鄭崇生華盛頓10日專電） 美國國際貿易委員會（USITC）今天公布，經初裁確認，中國製輪圈有不公平補貼及低價傾銷的情況，讓美國相關產業遭受重大損失，美國將課徵雙反關稅。

USITC透過新聞稿指出，經初步裁定，有合理跡象顯示，中國製的輪圈受到補貼，以低於公平價格方式進入美國市場，對美國鋼製輪圈產業造成重大傷害。

USITC投票後，以4票贊成、2票反對的結果通過。商務部將展開對中國製輪圈課徵雙反關稅的後續調查工作，在今年6月23日及9月6日前，依序公布反補貼及反傾銷關稅的稅率初裁。

中國和美國的貿易紛爭益發緊張，中國國務院副總理劉鶴下週將訪問華府，就美中貿易問題持續與美國溝通。劉鶴到訪前，美方再出招，在調查中國製輪圈傾銷與補貼上，經貿部門展現驚人調查效率。

USITC在3月27日接受申訴立案後，商務部與USITC於4月17日開會展開調查，從立案到初裁，不到2個月時間，即確認中國鋼製輪圈存在傾銷與不公平補貼。

美國對中國造成全球鋼鋁產能過剩、中國製造2025計畫、強迫高科技技術轉移、智慧財產權保護及美中貿易逆差問題，全部搬上談判桌。美國總統川普要求中國迅速解決上述問題，施壓的力道與速度，凸顯川普政府沒有耐心讓中國依照過去作法，慢慢談判解決。

商務部資料顯示，美國去年自中國進口的輪圈金額達3億8800萬美元。（編輯：廖漢原）1070511

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