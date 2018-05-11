新台幣升9.9分強勢反彈 外資回流股匯雙漲

美元走弱亞幣反彈，外資回頭買超台股，激勵台灣股匯雙漲，11日新台幣以29.773元兌1美元作收，升值9.9分。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北11日電）美元走弱亞幣反彈，外資回頭買超台股，激勵台灣股匯雙漲，今天新台幣盤中一度勁揚逾1.5角，終場以29.773元兌1美元作收，升值9.9分，台北與元太外匯經紀公司總成交量擴增至13.45億美元。



累計本週新台幣共貶值5.7分，貶幅0.19%。外匯交易員表示，本週新台幣一度重貶，離30元整數關卡僅咫尺之遙，但隨著外資在台股由賣超轉為連3日買超，今天更買超約新台幣90億元，激勵台股連6紅，大漲越過季線，強勢反彈帶動新台幣止貶回升。



此外，外匯交易員指出，由於日前美國公布4月核心消費者物價指數（CPI），低於市場預期，也降低美國今年升息4次的機率，導致美元回檔，今天亞幣普遍走揚，韓元、人民幣走勢強勁，也激勵新台幣匯價，早盤一度勁揚逾1.5角，但午盤過後美元買盤逢低進場，新台幣升幅收斂，終場以29.773元、升值9.9分作收，短線30元整數大關有守。



展望新台幣後市，外匯交易員認為，技術面上美元升值趨勢未變，最近拉回只能說是「休息」，且美國經濟復甦力道仍強勁，6月升息幾成定局。反觀央行總裁楊金龍日前在立法院財委會透露，6月理監事會議不會升息，在美國與台灣利差持續擴大下，新台幣緩貶格局未變，貶破30元關卡只是遲早問題。



新台幣兌美元今天開盤價為29.750元，最高29.720元、最低29.830元，尾盤收29.773元，升值9.9分。（編輯：李信寬）1070511