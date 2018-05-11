/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 川金會 國巨 莊嘉慧

鴻海首次辦理現金減資20% 擬每股退還2元

> rss

新台幣升9.9分強勢反彈 外資回流股匯雙漲

發稿時間：2018/05/11 16:11

最新更新：2018/05/11 18:21

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
美元走弱亞幣反彈，外資回頭買超台股，激勵台灣股匯雙漲，11日新台幣以29.773元兌1美元作收，升值9.9分。（中央社檔案照片）美元走弱亞幣反彈，外資回頭買超台股，激勵台灣股匯雙漲，11日新台幣以29.773元兌1美元作收，升值9.9分。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北11日電）美元走弱亞幣反彈，外資回頭買超台股，激勵台灣股匯雙漲，今天新台幣盤中一度勁揚逾1.5角，終場以29.773元兌1美元作收，升值9.9分，台北與元太外匯經紀公司總成交量擴增至13.45億美元。

累計本週新台幣共貶值5.7分，貶幅0.19%。外匯交易員表示，本週新台幣一度重貶，離30元整數關卡僅咫尺之遙，但隨著外資在台股由賣超轉為連3日買超，今天更買超約新台幣90億元，激勵台股連6紅，大漲越過季線，強勢反彈帶動新台幣止貶回升。

此外，外匯交易員指出，由於日前美國公布4月核心消費者物價指數（CPI），低於市場預期，也降低美國今年升息4次的機率，導致美元回檔，今天亞幣普遍走揚，韓元、人民幣走勢強勁，也激勵新台幣匯價，早盤一度勁揚逾1.5角，但午盤過後美元買盤逢低進場，新台幣升幅收斂，終場以29.773元、升值9.9分作收，短線30元整數大關有守。

展望新台幣後市，外匯交易員認為，技術面上美元升值趨勢未變，最近拉回只能說是「休息」，且美國經濟復甦力道仍強勁，6月升息幾成定局。反觀央行總裁楊金龍日前在立法院財委會透露，6月理監事會議不會升息，在美國與台灣利差持續擴大下，新台幣緩貶格局未變，貶破30元關卡只是遲早問題。

新台幣兌美元今天開盤價為29.750元，最高29.720元、最低29.830元，尾盤收29.773元，升值9.9分。（編輯：李信寬）1070511

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 新台幣 美元 外匯 台股
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP