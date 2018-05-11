鴻海首次辦理現金減資20% 擬每股退還2元

鴻海11日晚間舉辦重大訊息說明會，宣布董事會決議擬現金減資2成。圖右為鴻海財務總處處長龔文霖。中央社記者鍾榮峰攝 107年5月11日
（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海董事會決議現金減資2成，每股退股東現金新台幣2元，加上盈餘分配現金股利2元，鴻海股東每股可拿回4元，持有16.21億股的鴻海董事長郭台銘，預計可拿回現金64.84億元。
鴻海今天晚間舉行重大訊息說明會，董事會今天決議通過現金減資案，擬辦理現金減資新台幣約346.57億元，消除股份34.65億股，減資比例約20%，減資後股本約1386.29億元，每股退還股東現金2元。
此外鴻海晚間也公告，董事會擬盈餘分配現金股利每股2元，擬配發股東現金總金額達到346.57億元。
因此股東透過鴻海現金減資和盈餘配息，每股可拿回4元。
公開資訊觀測站資料顯示，鴻海集團總裁郭台銘持有16.21億股來看，郭台銘預計可拿回現金64.84億元。
鴻海表示，此次現金減資是集團首次辦理現金減資。
若以鴻海今天收盤價85元計算，現金殖利率約2.35%，若以去年鴻海每股稅後純益8.01元計算，現金盈餘配發率約24.9%。
鴻海表示，近年深耕8K+5G領域，並在「雲移物大智網+機器人」布局，目前規劃工業互聯網發展藍圖，將進一步給予中小企業擴大產業聯盟，中長期策略發展方向明確，在不影響現金流量下，決議調整資本結構，提升股東權益報酬率。（編輯：張良知/趙蔚蘭）1070511
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