中華電信499吃到飽不延期 3措施加速申辦[影]

499吃到飽引爆空前申辦熱潮，民眾擠爆電信門市，衍生不少亂象，中華電信董事長鄭優（中）11日下午召開記者會，針對499吃到飽相關議題親上火線說明。中央社記者徐肇昌攝 107年5月11日

（中央社記者江明晏台北11日電）針對499吃到飽方案引起的熱潮和亂象，中華電信董事長鄭優今天親上火線說明，對員工與用戶同時表達感謝與抱歉，並宣布推出3項措施加速申辦作業。



針對「499方案」相關議題，中華電信今天由董事長鄭優、總經理謝繼茂及行動通信分公司總經理陳明仕、行銷處副總經理林文智召開記者會，向社會大眾說明，在召開記者會前，鄭優先請公關贈送現場媒體康乃馨，除了祝大家母親節快樂，也盼緩和緊繃氣氛。



鄭優開頭就說，「沒有想到反應這麼熱烈」，當初考量母親節到了，要讓媽媽開心、全家開心，因此規劃7天促銷活動，今天第3天，要對用戶消費者表達感謝，相對競爭對手也推出，但中華電受到消費者青睞，各地門市申辦案件多，顯示中華電還是普遍受到社會大眾信賴，他並對用戶與員工表達抱歉與感謝。



鄭優表示，為利後續幾天能讓民眾順利申辦及加速窗口人員處理作業，中華電信將採取幾項措施：



1. 門市業務分流：依申辦性質分由不同櫃台處理，俾使較簡易的案件，可以減少等待時間。



2. 部分門市延長營業時間：依客戶流量，顧客較多的門市將延長營業時間。



3. 擴大人力彈性調度：彈性人力調度並依勞基法相關規定辦理，及配合主管機關之查核。（編輯：李信寬）1070511





影片來源：中央社

499吃到飽延期否 鄭優：不考慮



（中央社記者江明晏台北11日電）針對499吃到飽引起的熱潮和亂象，中華電信董事長鄭優今天親上火線說明，表態「不考慮延期」，強調經常性短期促銷，不是樂見的，特別是低價競爭不應該是常態。



針對是否有延期計畫，鄭優表示，營運決策都是看外在環境做適當措施，經常性短期促銷，也不是樂見的，特別是低價競爭不應該是常態，中華電過去蠻保守的，對於同業低價競爭，都是能忍則忍，但有些時候「忍也要有限度」，該做出反應也要做出反應，不希望這種情況經常發生。



他表示，我們的考量是非常理性，從事對客戶有益的競爭，不希望不理性競爭。對於是否會延期，鄭優明確表達，「不考慮延期」。（編輯：趙蔚蘭）1070511





電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，引爆空前申辦熱潮，各地中華電信門市湧入大批等待申辦的民眾。中華電11日表示，目前暫無展延計畫，按原定計畫至15日止。中央社記者吳家昇攝 107年5月11日

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