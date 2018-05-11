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關鍵字： 中華電信 鴻海 油價 莊嘉慧
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油價超過30元緩漲 穩定機制下週啟動

發稿時間：2018/05/11 20:14

最新更新：2018/05/11 21:25

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中東情勢緊張推升國際油價，依中油油價公式14日起油價每公升將漲0.8元。經濟部長沈榮津（右）與中油總經理李順欽（左）11日晚間召開記者會說明油價穩定機制。中央社記者徐肇昌攝　107年5月11日中東情勢緊張推升國際油價，依中油油價公式14日起油價每公升將漲0.8元。經濟部長沈榮津（右）與中油總經理李順欽（左）11日晚間召開記者會說明油價穩定機制。中央社記者徐肇昌攝　107年5月11日

（中央社記者廖禹揚台北11日電）油價續漲，外界關注油價穩定機制，經濟部今天宣布下週起將分4個級距，95無鉛汽油達30元以上，中油與政府會依級距吸收部分漲幅，以油價32.5元計算，自用小客車估月省247元。

經濟部長沈榮津今天親上火線，說明油價穩定機制，分為4個級距，95無鉛汽油每公升為30元以下，按照油價公式正常漲跌，30至32.4元，中油吸收25%漲幅，民眾負擔75%；32.5至34.9元，中油吸收50%，民眾負擔50%；35元以上，中油與政府共同吸收75%，民眾負擔25%漲幅。

沈榮津表示，以每個月1800c.c.至2400c.c.自用小客車，每月耗油206公升來算，95無鉛汽油達到32.5元時，民眾每月約能節省247元。（編輯：楊凱翔）1070511

中東情勢緊張推升國際油價，經濟部長沈榮津（右）與中油總經理李順欽（中）、副總經理黃仁弘（左）11日晚間在記者會中說明國內油價穩定機制，自下週起將分4個級距，95無鉛汽油達新台幣30元以上，中油與政府會依級距吸收部分漲幅。中央社記者徐肇昌攝　107年5月11日中東情勢緊張推升國際油價，經濟部長沈榮津（右）與中油總經理李順欽（中）、副總經理黃仁弘（左）11日晚間在記者會中說明國內油價穩定機制，自下週起將分4個級距，95無鉛汽油達新台幣30元以上，中油與政府會依級距吸收部分漲幅。中央社記者徐肇昌攝　107年5月11日
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