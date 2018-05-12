中華電信499吃到飽瘋了嗎 背後藏精密盤算

電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天擴大全民申辦，12日一早各地中華電信門市就湧入大批排隊人潮。圖為中華電信內湖服務中心。中央社記者王飛華攝 107年5月12日

（中央社記者江明晏台北12日電）電信業新台幣499元吃到飽擴全民，業者私下議論「中華電瘋了嗎？」措手不及的資費攻防，藏著中華電信精密盤算，但申辦熱潮也出乎善於破壞式行銷的中華電信董事長鄭優意料。



8日晚間7時許，中華電信公關用通訊軟體Line傳送新聞稿「中華電信推出母親節特選方案」，看似普通的促銷，但仔細一讀，竟是中華電信打破先前堅守的防線，把上網吃到飽、網內通話免費的499元軍公教方案擴大給全民申辦，為期7天促銷；不到2小時，另兩大電信業者台灣大哥大、遠傳電信火速跟進。



誰也沒料到，這引爆了台灣電信史上空前的申辦熱潮，以中華電信用戶反應最熱烈，客服打不通、官網塞爆，大批人潮湧入門市，即使營業時間結束拉下鐵門，門市人員還是繼續辦完爆量的客戶，直至凌晨1、2時；隔日不到開門時間，又有百人以上排隊人潮，「你辦499了嗎？」儼然成全民運動，更成為近期最熱門問候語。



「沒有想到反應這麼熱烈」，499吃到飽申辦熱潮衍生不少亂象，鄭優11日領軍相關主管舉行記者會，向用戶與員工致歉，開頭就表白，申辦熱潮也出乎他的意料。



搶辦民眾中，不少是1399元高資費用戶，等於帳單金額直接打了3.5折，不少他網電信高層私下議論紛紛：「中華電瘋了嗎？」



讓人措手不及的資費攻防，其實藏著中華電信精密盤算，從領導人物觀察，目前當家的鄭優擅長「破壞式創新」，在整頓MOD任務上，祭出恢復消費者選擇權及合理分潤兩大策略，重塑市場遊戲規則，也曾引起頻道商激烈紛爭，卻成功讓MOD一躍龍門，翻身全台第一大影視平台。



4G資費戰爭中，鄭優領導中華電一反過去保守策略，緊咬對手攻防，甚至多次大動作宣告開戰，立定「以戰止戰」策略，鄭優坦言「過去對手他們好像都欺負中華電老實」。



「我們只是不希望戰，但如果人家要來跟我們戰，我們也不畏戰」，鄭優如此說道。



業界人士分析，過去其他電信業者曾以低價策略，吸引不少中華電信用戶跳槽，中華電現在想用同樣的低價策略回擊，除固樁，也讓對手知道低價策略無效，「身家雄厚」的中華電最不怕打持久戰，「要比氣長，最先輸的絕對不是中華電」。



499吃到飽擴大全民成效如何？從用戶數看，以中華電全台約700間門市、每間每天平均服務數百客戶估算，3天下來應有數十萬戶成功申辦499方案，且一綁約就是30個月。



再從市場占有率角度觀察，本土法人分析，國內5家電信業者行動電話用戶數市占率分別為中華電36.4%、台灣大25.1%、遠傳25%、亞太6.5%、台灣之星7%，台灣大與遠傳如果能成功挖角中華電用戶，可將市占率快速提升到與中華電相當；反之，中華電499出擊，則鞏固市占率，維持市場老大地位。



另外，國家通訊傳播委員會（NCC）資料顯示，去年全台第4季整體行動通訊整體營收494.6億元，已連6季下滑，語音衰退是行動營收衰退最大主因，這也是國內、外電信業者共同面對的難題。



上網吃到飽在台灣普遍，用戶已習慣在LINE上打電話，傳統語音收入不少都轉換為數據傳輸量，中華電乾脆讓網內通話免費，附贈網外和市話180分鐘，找回用戶通話習慣，先從提升話務量著手。



499吃到飽資費門檻畢竟創下極大熱潮，儘管4G折舊攤提高峰將過，中華電信總經理謝繼茂仍直言，每戶平均貢獻金額（ARPU）未來可能會繼續下降，鄭優也強調不樂見經常性短期促銷，「特別是低價競爭不應該是常態」。如何努力在業務和獲利間取得平衡，避免短期促銷變持久戰，還會是中華電信接下來的考驗。（編輯：李明宗）1070512